張景森喊話派系 不介入國公營人事

行政院前政務委員張景森近來宛如「政治網紅」，屢發長文質疑民進黨派系運作、用人決策，特別是台肥新任董事吳音寧人事案翻盤前夕，重話質疑台肥遲早會出事，引發高度關注。張景森昨天再向民進黨提出「六大期待」，喊話黨員應把國家前途放在派系利益之前，嚴守民主政治基本防線，例如尊重多元價值、維持司法公正，他也期待派系考慮自己解散，至少公開宣布不再介入國公營事業的人事案。

張景森十月起接連在臉書發布評論文章，他指出，談民進黨的文章是多年來的觀察與想法，出乎意料的是得到巨大回響，綠營朋友回應最多，最特別的是沒有看到派系網軍批評。朋友多半用私訊回應，「這陣子的文章是他們的心靈雞湯，讓他們還有留在民進黨的理由」、「黨內大頭會看到嗎？」「你不是有管道，為何要用臉書？」「你知道你打到誰了嗎？要小心！」大部分人的反應是「你講出我們不敢講的話」，卻讓他感到困惑，「ＤＰＰ（民進黨的縮寫）的人什麼時候變得不敢講話了？」

他也回顧，黨外時期對外作戰絕對團結一致，內部討論大鳴大放，思想與路線之爭五花八門，到處都能看到關於台灣前途的「大辯、小辯」，但現在網路上的討論活動，知識含量、理性邏輯等於零、只剩網軍為殺伐、塗抹對手的「大便、小便」。

張景森指出，民主理性的思辯為什麼重要？因為政治和社會發展像在山區開車，大轉彎會翻車，油門、煞車互相使用，轉彎才會安全；沒有民主與討論，就少了煞車過彎的機制，只能等待某個時刻車毀人亡。張景森也提出六個期待：期待ＤＰＰ恢復黨內民主文化、期待ＤＰＰ用合理機制取代派系寡頭密室運作、期待黨公職效法賴總統退出派系運作、期待黨員把國家的前途放在黨派系利益前面、期待派系公開宣布不再介入政府的國公營人事、期待黨領導層對ＤＰＰ組織運作的現代化多用一點力氣。