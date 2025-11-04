李彥秀轟政府太多高薪肥貓董座 卓揆認了「該檢討」

外界原推測行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將任台肥董事長，最後僅出任董事。國民黨立委李彥秀於質詢時批評，以吳音寧經歷若真的就任，就成了可爽領年薪1500萬元的肥貓董座，這早在各界炸鍋，連民進黨自家人都不挺，行政院應檢討各類國營相關董事代表薪資；行政院長卓榮泰最後因時間關係，點頭並表示「該檢討」。

台灣肥料公司上月底公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮遭到吳音寧取代。不過，台肥公司昨天晚間再度公告法人董事代表換人，原農業部代表人莊老達改為現任台肥總經理張滄郎，根據董事會選舉結果則由張滄郎接任董事長。

卓榮泰今赴立法院備詢，李彥秀質詢相關議題。李彥秀指出，針對吳音寧被指派為台肥官股董事代表，農業部竟只說「新任董事長尊重台肥公司董事會決定」，完全不敢承擔政治責任。

李彥秀分析，總統日理萬機下，月俸含加給有53萬元；行政院長也是要日以繼夜戮力從公，月俸含加給僅有37萬元；農業部長，月俸含加給僅有21萬元。吳音寧不需要任何「硬性」資格，只要農業部願意背書就能爽領年薪1500萬元，當肥貓董座。

李彥秀要求，行政院應檢討國營事業、公股行庫，以及官股董事（長）代表薪資，兼顧攬才與公平正義，訂出合理的範圍與標準，官派董事長薪水居然是總統的2倍、院長的3倍、部長的5倍，這合理嗎？台灣是否還要有這麼多的酬庸與肥貓？最後因質詢時間關係，卓榮泰在最後僅點頭並回應「該檢討」。