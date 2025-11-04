吳音寧為何任台肥董事？卓榮泰：借重她產業知識與管理經驗

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、農業部長陳駿季（右）今日前往立法院備質詢。記者季相儒／攝影
台肥公司今天召開董事會，外傳將接任董事長的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任董事。國民黨立委林德福在立法院總質詢時詢問，到底選擇吳音寧任董事的原因為何？行政院長卓榮泰表示，吳音寧至少在產業知識與經營管理方面，未來必須借重她的經驗。

台肥公司今天召開董事會，推選通過由台肥總經理張滄郎接任董事長，吳音寧則擔任董事。林德福在總質詢時關切，前台肥董事長李孫榮下台的原因究竟為何？政府應該給外界一個交代。

卓榮泰答詢指出，人事調整異動有其特殊原因，未來能向外界報告時自然會報告。卓還強調，未來台肥的經營方針，順序是照顧全體農民、維持公司利益，以及土地資產管理過程要避免被外界不當聯想、內部管控要嚴謹，才符合經營宗旨。

林德福繼續追問農業部，李孫榮是否因為台肥股價衰退而下台？農業部長陳駿季表示，李孫榮已完成階段性任務，針對台肥員工管理制度、肥料政策等，未來要藉助張滄郎的專業能力，讓台肥公司更有制度，同時要提升肥料品質，加強研發緩效性肥料，為台肥提高獲利。

