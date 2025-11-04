吳音寧任台肥董事遭質疑 卓榮泰：借重產業知識、管理經驗

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任台肥董事，立委質疑酬庸。行政院長卓榮泰今天說，人事調整異動當然有它特殊原因。未來在產業知識、經營管理上，要借重吳音寧過去的經驗。

台肥公司今天召開董事會，通過由總經理張滄郎接任董事長，原本外傳接任董事長的吳音寧擔任董事。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委林德福質詢時問，原台肥董事長李孫榮本來任期到2027年6月，為什麼突然下台。卓榮泰說，人事調整異動當然有它特殊原因，但現在仍在過程中，等能跟大家報告時，自然會跟大家報告。

卓榮泰表示，未來台肥的經營方針有三個順序，第一，照顧全體農民。第二，維持公司利益。第三，在土地資產管理過程中，要避免被外界不當聯想，內部管控嚴謹，才能符合經營宗旨。

林德福說，傳聞本來由吳音寧接棒台肥董事長，但外界不能接受，才趕快由張滄郎頂替。農業部長陳駿季表示，李孫榮完成階段性任務，針對台肥內部員工管理制度、福利政策，對農民提升肥料品質、土地利用政策等，希望透過專業經理人張滄郎，能更制度化。

陳駿季表示，每一任的董事長都有階段性任務，新的階段非常重視肥料本業、肥料品質提升，會是未來的重點，希望能提升公司整體獲利狀況。

林德福質疑，選擇吳音寧當台肥董事，是因為她具備哪些能力。用人唯才，不該酬庸。陳駿季說，公股董事都有不同專長，吳音寧長期了解台灣農業發展，希望借重吳音寧對台灣農業、特別是推動北農員工福利制度改革，可以提供很多建言，讓公司治理更好。

陳駿季指出，台肥EPS（每股盈餘）大概新台幣2.1元到2.6元之間浮動，希望透過更好營運，不管是土地或肥料品牌建構、開發，讓獲利更穩定。卓榮泰說，至少在產業知識、經營管理上，未來要借重吳音寧過去的經驗。