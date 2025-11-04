吳音寧掌台肥破局 王鴻薇：賴清德這次要震怒蔡英文？

台肥今上午開董事會，宣布由法人董事的台肥總經理張滄郎接任董事長。國民黨立委王鴻薇說，這次任命行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧為台肥董事長風波，賴清德總統把派系分贓攤在眾人面前，把國營及投資事業淪為派系分贓酬庸，賴清德身為總統，要負最大責任。

王鴻薇說，青鳥吹了這麼多天的吳音寧，沒想到董事會前一天，台肥突襲式連續發出3公告，宣布法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達，讓吳音寧出師未捷，就任台肥董事長失敗。

王鴻薇表示，民進黨黨團今天為護航吳音寧，還敢拉連勝文出來，連勝文不但是哥倫比亞大學法學碩士、博士，而且當年擔任悠遊卡公司董事長時，讓公司由虧轉盈，財報絕對看得懂，贏吳音寧不只一條街，兩人學經歷完全不能比。

王鴻薇指出，她過去揭露台灣金聯資產管理公司，提名欠缺金融專業，父親與胞弟都被通緝潛逃的雲林縣前農業處長呂政璋「三等親欠錢棄保潛逃，可以當董事長」，讓很多金融界不能接受。這樣的酬庸也讓各界罵聲不斷，呂最後上任三天就請辭，還傳出是總統賴清德震怒，直接要求呂「走人」，接二連三出現這些爭議酬庸派系，這次是不是又要震怒誰？前總統蔡英文嗎？

王鴻薇說，這次任命吳音寧台肥董事長的風波，賴清德等於又一次把民進黨的派系分贓，攤開在大家面前，幸好人民眼睛是雪亮的，輿論壓力重挫青鳥與英系，才讓台肥昨晚進行一頓不給派系和吳音寧面子的「暴力操作」止血，但是執政黨讓這些國營及投資事業，一而再再而三的淪為派系分贓酬庸，賴清德身為總統，要負最大責任。