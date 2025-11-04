【重磅快評】擋吳音寧、惹怒賴清德 張景森這次慘了？

台肥公司今開董事會，原內定吳音寧接掌新董座，但台肥昨晚公告由總經理張滄郎接董事，變數驟生，結果今午「放榜」，吳音寧出任陽春董事，董座夢一時難圓；另一輸家則是近日聲量極大的前政委張景森，張雖誇讚賴清德連絡簿至少有100個人比蔣萬安強，但卻又說台肥董座人選用AI來找就有，等於洗臉賴清德、卓榮泰。張雖是點子王，但在賴任內恐怕終難獲重用。

台肥今天召開董事會，吳音寧昨天忙著穿梭立法院找綠委溝通，但成效不大，以致台肥昨天深夜發公告由總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司長莊老達。董事會前夕，農業部突然指派張滄郎出任法人董事，意味人事布局有變化，吳音寧選任為台肥董座已受阻。

吳音寧當不成台肥董座，表面上理由雖是這項人事案近日輿論反應差，執政黨目前總體狀況欠佳，加上非洲豬瘟疫情當前，農業議題不容再有閃失，高層雖肯定吳具專業，不過綜合衡量下，仍決議暫緩該人事安排。

但別忘了，農業部是台肥最大股東，掌握董事5席，換掉莊老達，還有劉志成、曾湘樺、黃秉專及新任董事吳音寧，曹啟鴻也是自己人，董事會由農業部完全掌控，隨時都可調整，吳音寧至少已取得入場券，要說她就此與董座絕緣，恐怕言之過早，還得看賴清德的意志到什麼程度。

值得關注的是張景森近來動作特大，他先貶損台北市長蔣萬安，稱市民並不討厭蔣，但蔣的最大問題是市政乏善可陳，「民進黨真的要有一點想像力」，只要不受限傳統選戰思維，台北到處是人才，比蔣強的超過100個，單單賴清德好好把聯絡簿看一遍，民間友人或內閣裡面，就有滿手好牌。

這番說法或許會讓賴清德小小開心一下，但是張景森馬上又暢談吳音寧的人事案，說他無法評論吳是否適任台肥董事長，但這問題可透過AI技術協助分析。他半開玩笑地建議卓榮泰「雇用ChatGPT與Gemini當人事秘書」，因為AI能快速提供人事資料與分析，比起封閉的派系分贓更有效率、更理性，「只要一分鐘，AI就能給出比派系更理性的答案」。

張景森意猶未盡，還「指點江山」稱民進黨長期在人事任用上缺乏制度化與透明化，派系操作導致政治人才培養失衡，甚至造成權力鬥爭與威權領導的惡性循環；民進黨若想長期執政，必須建立公開的人才甄補制度，包括訓練、考核、晉升機制與責任設計，讓人才能上能下，「把人事從叢林帶回文明」。

張景森這番分析不能說沒道理，但真話往往難聽，特別是說得太直接，甚至語帶調侃。最諷刺的是，卓榮泰最自豪的就是AI內閣，結果費心為吳音寧鋪路卻惹來負評，還要張景森來提醒他用ChatGPT與Gemini找人，卓榮泰心裡會舒服嗎？

而卓榮泰的老闆是賴清德，卓不用AI選任台肥董座，還不是因為要執行賴清德意志？張景森這不正是拐著彎罵賴清德把人事搞成派系分贓，無心把人事從叢林帶回文明？

張景森在扁、蔡時期獲重用，既是民進黨點子王，也是政治頑童。但點子多、反應快、具顛覆的性格也讓他仕途受挫，在蘇貞昌院長任內，就因台鐵太魯閣號翻覆意外一句「台鐵總體檢報告上面沒有核」，讓蘇不滿，甚至當著蔡英文的面質問張「你現在是怎樣？對我有甚麼意見？」，張在蘇任內也漸失舞台。

張景森自認聰明，也被公認點子很多，但卻是個嘴巴比頭腦更快的人；今昔對照，張景森這次又再因吳音寧的人事案，惹了民進黨一堆人很不高興，也打碎吳音寧的董座夢，對張景森而言，真不知是得？還是失？