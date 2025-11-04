台肥發布重訊 董事長由張滄郎接任
台肥（1722）4日發布重大訊息，由現任總經理張滄郎出任董事長，自即日起生效。
台肥4日召開董事會，通過補選董事長，新任董事長由總經理張滄郎接任。台肥也於3日發布重大訊息，更換原農業部代表人、農業部資源永續利用司司長莊老達，改派張滄郎擔任。農業部為台肥最大股東，據台肥官網數字，農業部持股比率達24.07%。
台肥在10月31日發布重訊，改派行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧為農業部法人董事代表人，接替原台肥董事長李孫榮席次。外界原猜測吳音寧可能被選為董事長，如今改選結果出爐，由張滄郎出任。
此次台肥新任董事長案跌破市場眼鏡，形同大轉彎，原本傳出由吳音寧接任董座，結果竄出黑馬張滄郎，引發市場熱議。
