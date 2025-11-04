台肥發布重訊 董事長由張滄郎接任

台肥董座人事一波三折，原本內定董座吳音寧的劇本已經寫好，結局卻大不同，台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長。 農業部日前幫吳音寧都擬好上任感言，未料連綠營內部都對「台肥小音」大反彈，結果台肥昨（3日）晚再變更董事人選，人事殺出程咬金，行政院長卓榮泰上午發言也語帶保留。最新訊息是「台肥小音」人事案胎死腹中，無疑是民進黨的重大警訊，政治判斷嚴重失準，各界更好奇，當時執意敲定爭議人事案的高層到底是誰？

2025-11-04 13:51