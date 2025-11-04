【重磅快評】台肥董座急轉彎 但能擋吳音寧們把手伸進企業裡？

台肥今日召開董事會，原本內定吳音寧接台肥董座出現大逆轉。但若不是消息提前曝光，吳音寧今日早就默默上任，坐領每年高達1500萬元的實質收入。此一人事翻盤，不代表民進黨聽見人民聲音、突然醒悟，而是擔心地方選舉崩盤所致。若無選舉，此人事案恐怕一路暢行無阻，而像這樣政治力明目張膽介入企業經營的例子不勝枚舉，台灣這類「半官半民」企業早在逐漸崩解中。

行政院中部辦公室副執行長吳音寧原定接掌台肥新任董事長，連日來引發外界強力批評「無需專業、黨證無敵」。台肥昨天晚上突然公告法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，即可以嗅出人事案生變的味道。加上行政院長卓榮泰表示：「國營事業董事長選任有法定程序，董事會最後決定才是最終決定」，果然吳音寧未按原先寫好的劇本走馬上任。

為何外界對吳音寧這位「小英女孩」接掌台肥的反應如此強烈？先不說她在台北農產運銷公司（北農）任職期間，被質疑「連財報都看不懂」，光是她並未具備化工、農業公司經營、上市公司治理等專業能力，就能擠掉擁有環工博士學歷的董事長李孫榮，任誰都看得出其中政治酬庸的意味。儘管台肥早在1999年完成民營化，是一家上市公司，但農業部仍持約24%股權，台肥董事會9名董事中，有5人為農業部官派的法人代表。在這種既有政府股權、又有市場化營運壓力的結構中，董事長與董事的配置一旦受到政治力主導，就可能使公司偏離經營專業、犧牲股東（含一般投資人）利益，而成為政治任用的工具。且台肥人事案這也不是特例，而是民進黨在國營／半國營企業中，普遍運用政治資源、安插人選之典型案例。

與其他半官半民的公股事業相比，台肥這家公司更特別的是，營業項目看似營運肥料、化工產品，但其擁有豐厚的土地，光是開發土地、不動產交易，就有驚人的龐大利益。如同政務委員張景森形容，台肥是一塊「容易生蟲的肥肉」。因此，當台肥董座由具強烈政黨背景者擔任，極可能導致決策走向非純經營邏輯，而含有政策、地緣、選舉利益成分，外界擔憂台肥淪為選舉綁樁工具，絕非無的放矢。

過去民進黨在野時老是愛批評國民黨是「國庫通黨庫」，事實上，民進黨執政後變本加厲，近幾年來每當政府想要推某一政策，如能源轉型、國家資產活化，總會藉由換上自己人把「政策偏好」注入董事會，進而影響投資、採購、開發等商業判斷。甚至任用完全無相關專業的人出任大位，將「國庫通黨庫」發揮得更加淋漓盡致，甚或進到特定人士的私庫裡。

正因民進黨長期在人事任用上缺乏制度化與透明化，派系操作導致政治人才培養失衡，甚至造成權力鬥爭與威權領導的惡性循環。必須從制度上改革，包括公開徵才與資格基準、關鍵事業董座應接受立法院或股東會公開質詢，讓公眾得以檢視這些人選的專業；並公布董監薪資與績效掛勾目標，並明訂違規或利益衝突的處罰條款等，真正落實公司治理的精神。

如果做不到這些，即使現今擋得了一個吳音寧，恐怕也擋不住執政者派出更多的「吳音寧們」，繼續將政治的黑手伸進半官半民的企業裡，侵蝕國家的根基。