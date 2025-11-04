快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

張滄郎接任台肥新董座 未來營運將「三軸並進」推動轉型升級

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣肥料4日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，接下來以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，三軸並進，期盼十年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，脫胎換骨，邁向穩健獲利新局。台肥／提供
台灣肥料4日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，接下來以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，三軸並進，期盼十年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，脫胎換骨，邁向穩健獲利新局。台肥／提供

台灣肥料（1722）4日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，未來將帶領台肥持續朝「照顧農民、友善大地、節能減碳」方向前進，推動企業轉型升級，讓台肥成為兼具經濟效益與社會責任的永續典範。

張滄郎強調，企業唯有穩健經營、創造利潤，才能照顧員工、保障股東權益，更有能力實踐支持農業、照顧農民的使命。

張滄郎指出，台肥走過近80年，面對全球能源轉型與產業競爭的壓力，正處於轉型關鍵時刻，並感謝李前董事長奠定「乾淨能源第五大事業」方向，並推動工廠安全健診與節能減碳措施，這些努力都將持續深化。

展望未來，張滄郎指出，台肥的發展根基來自肥料本業，將整合肥料、化工與不動產等事業優勢，強化資源配置與投資布局，以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，三軸並進，期盼十年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，脫胎換骨，邁向穩健獲利新局。

他並表示，將以研究所為平台，結合產官學研與農民力量，推動友善環境的新型肥料與智慧農業，並與政府協力制定合理補貼政策，為台灣農業開創永續方向，他將全力以赴帶領團隊再創高峰。

台灣肥料4日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，接下來以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，三軸並進，期盼十年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，脫胎換骨，邁向穩健獲利新局。台肥／提供
台灣肥料4日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，接下來以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，三軸並進，期盼十年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，脫胎換骨，邁向穩健獲利新局。台肥／提供
台灣肥料4日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，接下來以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，三軸並進，期盼十年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，脫胎換骨，邁向穩健獲利新局。台肥／提供
台灣肥料4日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，接下來以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，三軸並進，期盼十年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，脫胎換骨，邁向穩健獲利新局。台肥／提供

台肥 董事長 農民

延伸閱讀

吳音寧掌台肥夢碎 黃國昌：酬庸招致民意反彈 不得不髮夾彎

台肥新董座生變 林沛祥：吳音寧爭議大讓政院急轉彎

台肥新董座生變 羅智強：肥水沒落音寧田

【重磅快評】江湖在哪裡 吳音寧人事髮夾彎的大警訊

相關新聞

接任台肥新董座 張滄郎：10年內讓台肥各核心事業脫胎換骨

台肥今舉行第36屆董事會，總經理張滄郎被推選為新任董事長。張滄郎表示，企業轉型升級將是任內推動的重點工作，期盼10年內完...

【重磅快評】台肥董座急轉彎 但能擋吳音寧們把手伸進企業裡？

台肥今日召開董事會，原本內定吳音寧接台肥董座出現大逆轉。但若不是消息提前曝光，吳音寧今日早就默默上任，坐領每年高達150...

張滄郎接任台肥新董座 未來營運將「三軸並進」推動轉型升級

台灣肥料（1722）4日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，未來將帶領台肥持續朝「照顧農民、...

吳音寧掌台肥夢碎…黃國昌：酬庸招致民意反彈 不得不髮夾彎

台肥公司今天召開董事會，決議由現任總經理張滄郎接任董事長職務，外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職...

台肥新董座生變 林沛祥：吳音寧爭議大讓政院急轉彎

台肥今天上午將召開董事會，原先預計通過推舉新任董事長吳音寧，最終卻由台肥總經理張滄郎升任。國民黨立委林沛祥分析，吳音寧本...

台肥新董座生變 羅智強：肥水沒落音寧田

台肥公司召開董事會，董事長一職並非上周傳出的政院中辦副執行長吳音寧。國民黨團書記長羅智強批評，吳音寧沒有專業，除跟民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。