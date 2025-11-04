吳音寧掌台肥夢碎…黃國昌：酬庸招致民意反彈 不得不髮夾彎

台肥公司今天召開董事會，決議由現任總經理張滄郎接任董事長職務，外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職務。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，酬庸自家人的醜陋模樣招致反彈，民進黨政府也才不得不臨時髮夾彎。

台灣肥料公司上月底公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮遭到吳音寧取代。不過，台肥公司昨天晚間再度公告法人董事代表換人，原農業部代表人莊老達改為現任台肥總經理張滄郎，根據董事會選舉結果則由張滄郎接任董事長。

黃國昌稍早透過文字回應，民進黨派系爭相啃食國家資源、大剌剌酬庸缺乏專業的自家人醜陋模樣，招致人民唾棄與反彈，才不得不臨時髮夾彎。

黃國昌指出，從去年的台灣金聯，再到今年的台灣肥料，在在凸顯賴政府進行人事決策的進退失據，除了凸顯賴清德總統的領導威信，更讓全國人民看見其在治理國政的偏聽，非得要等台灣社會怒火全面引爆，民進黨政府才願意稍加收斂。

不過，黃國昌也說，縱然吳音寧並非擔任台肥董事長，試問有多少人能夠如此平步青雲，接任享有高額酬金的台肥董事，如此只想酬庸自家人的心態不改，民進黨政府終將遭到民意反噬。