【重磅快評】江湖在哪裡 吳音寧人事髮夾彎的大警訊

台肥董座人事一夕生變，原本內定董座吳音寧的劇本已經寫好，結局卻大不同，台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長。

農業部日前幫吳音寧都擬好上任感言，未料連綠營內部都對「台肥小音」大反彈，結果台肥昨晚再變更董事人選，人事殺出程咬金，行政院長卓榮泰上午發言也語帶保留。最新訊息是「台肥小音」人事案胎死腹中，無疑是民進黨的重大警訊，政治判斷嚴重失準，各界更好奇，當時執意敲定爭議人事案的高層到底是誰？

外界原本認為，原任行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」將接掌台肥新任董事長，但台肥昨晚發布重訊，公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，成為人事案髮夾彎的訊號。吳音寧最後擔任「陽春董事」，暫避風頭。

台肥今天上午召開董事會，新任董事長人事是最重大議案。由於吳音寧人事案負評連連，前政委張景森昨晚預告，土地傳聞不斷，台肥遲早會出事，綠營高層評估，執政黨目前總體狀況欠佳，加上非洲豬瘟議題當前，農業議題不容再有閃失。

2022年九合一選舉前，新竹市前市長林智堅爆發「論文門」醜聞，原本綠營高層輕忽此事，結果形成「蝴蝶效應」，論文門海嘯衝擊全黨「一屍多命」，儘管林智堅最後退選，重傷害已難以挽回。許多綠營人士預見，「新竹小智」殷鑑不遠，「台肥小音」傷害再來，紛紛喊話高層踩煞車，才在董事會前夕出現人事大轉折。

張景森昨晚在臉書示警，台肥處理土地問題的相關傳言，他聽到耳朵都長繭了，公股加上大面積土地，等於超高政治敏感度，台肥人事異動看出來有積極的力量在運作，「本人對台肥憂心忡忡，遲早會出事」。他日前也表示，民進黨對政治人才的任用，一直缺少現代政黨應有的基本制度，都是各派系山頭拉幫結派，結果人事就是由有權者的「傳統工坊」神秘作業，出土的產品偶爾令人驚艷，但也常讓人驚嚇。

國民黨台北市議員游淑慧說，台肥最肥的是土地資產，當年台糖前董事長吳乃仁的弊案就是「低價出售台糖土地資產」，台肥在台北擁有近600筆土地資產，總面積高達47.5五萬坪，光是南港就超過3萬坪，市價初估上千億，台肥的土地資產「肥到流油」，各方覬覦。

國民黨立委羅智強揶揄，「肥水必落音寧田」，綠營得道、雞犬升天，民進黨酬庸人事已經不是一朝一夕，吳音寧過去在北農的表現是「最高薪實習生」，若去當「最高薪實習董事長」，滿符合民進黨用人的標準。

吳音寧在北農總經理1年半任內留下一籮筐災難，外界印象最深刻的記憶就是「高級實習生」，蔡政府強勢拔掉北農前總經理韓國瑜，吳音寧註定在爭議中登場，議員質詢看不看得懂財報，不擅言詞詭辯的她竟天真回答：「我會學習」，看不懂財報的低階專業從此成為吳總的烙印。如今8年過去了，「台肥小音」依舊風波不斷；吳音寧昔日舊作「江湖在哪裡」，證明有她在的地方就是江湖風波所在。

台肥人事異動的時機點異常敏感，適逢2026黨內初選期間，台肥董座若派上非專業經理人，到底要去處理土地問題或政治問題？民進黨顯然還沒從「大罷免」得到「大教訓」，吳音寧人事案是一大警訊，賴政府如果不顧社會觀感也要吃銅吃鐵，很可能重演過去「搶菜攤、丟江山」的北農前例。