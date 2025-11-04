快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

台肥上午開董事會 吳音寧：不管在什麼位置我們都要一起

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院中部辦公室副執行長吳音寧。聯合報系資料照片
行政院中部辦公室副執行長吳音寧。聯合報系資料照片

台肥今天召開董事會，外界認為行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長。但台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，了解台肥高層體系人士表示，董事總經理一職「耐人尋味」。

吳音寧稍在臉書指出，「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」似乎透露董事會已經有了結果。

吳音寧接台肥董座，被貼上「大肥貓」標籤，不僅社會譁然，綠營也炸鍋。前政務委員張景森在臉書撰文指出，這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生容易被政治控制，用來利益輸送，這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑。

吳音寧 總經 法人 台肥

延伸閱讀

吳音寧掌台肥破局…黃健豪：政治酬庸 年輕人有相對剝奪感

豬瘟當前農業議題不容破口 吳音寧連綠營都不挺成換將主因

影／吳音寧上位有變數？ 卓榮泰：台肥董事長由董事會決定

吳音寧掌台肥挨批 卓榮泰：選任有其法定程序待董事會決定

相關新聞

接任台肥新董座 張滄郎：10年內讓台肥各核心事業脫胎換骨

台肥今舉行第36屆董事會，總經理張滄郎被推選為新任董事長。張滄郎表示，企業轉型升級將是任內推動的重點工作，期盼10年內完...

【重磅快評】台肥董座急轉彎 但能擋吳音寧們把手伸進企業裡？

台肥今日召開董事會，原本內定吳音寧接台肥董座出現大逆轉。但若不是消息提前曝光，吳音寧今日早就默默上任，坐領每年高達150...

張滄郎接任台肥新董座 未來營運將「三軸並進」推動轉型升級

台灣肥料（1722）4日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，未來將帶領台肥持續朝「照顧農民、...

吳音寧掌台肥夢碎…黃國昌：酬庸招致民意反彈 不得不髮夾彎

台肥公司今天召開董事會，決議由現任總經理張滄郎接任董事長職務，外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職...

台肥新董座生變 林沛祥：吳音寧爭議大讓政院急轉彎

台肥今天上午將召開董事會，原先預計通過推舉新任董事長吳音寧，最終卻由台肥總經理張滄郎升任。國民黨立委林沛祥分析，吳音寧本...

台肥新董座生變 羅智強：肥水沒落音寧田

台肥公司召開董事會，董事長一職並非上周傳出的政院中辦副執行長吳音寧。國民黨團書記長羅智強批評，吳音寧沒有專業，除跟民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。