吳音寧掌台肥破局…黃健豪：政治酬庸 年輕人有相對剝奪感

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧可能成為台肥新任董事長，引發各界議論紛紛，台肥公司今天將召開董事會破局收場。國民黨立委黃健豪今天早上批評，吳音寧人事案是標準的政治酬庸，立法院將強力監督；民進黨立委許智傑則說，最終人事案，都尊重台肥的決定。

台肥公司上周五公告，由吳音寧擔任農業部指派法人董事代表人，外界普遍認為吳音寧將接掌台肥董座，不只引發社會譁然，還傳出綠營內部也不認同。台肥昨天深夜9點多公告人事變動，其中台肥總經理張滄郎將接法人董事，今確定取代吳音寧接任台肥董事長。

黃健豪批評，吳音寧人事案是標標準準的政治酬庸，毫無專業可言。他質疑，台肥身為大地主，其中土地開發、光電板設置，是不是有利益在裡面？是否派系在進行分贓？一個沒有經驗的人可以擔任台肥董座，對社會上許多認真工作的年輕人來講，無疑是相對剝奪感。

國民黨立委賴士葆批評，台肥董座年薪1500萬，卻是給曾坦承看不懂財報的吳音寧來做。台肥不是只有做肥料，還做土地開發、生技產品等，現任董事長是環工博士卻被換掉，可見賴清德歷總統歷經大罷免後沒有學到教訓，民調變差後，開始拉攏「小英人馬」，就連前政委張景森都放炮。