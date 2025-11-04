豬瘟當前農業議題不容破口 吳音寧連綠營都不挺成換將主因

台肥今天上午將召開董事會，原先預計通過推舉新任董事長吳音寧，最終破局收場。綠營人士表示，該人事案近日輿論反應實在太差，執政黨目前總體狀況欠佳，加上非洲豬瘟議題當前，農業議題不容再有閃失，高層肯定吳音寧具高度專業，不過在綜合衡量下，仍決議暫緩該人事安排。

11月1日，吳音寧接台肥董座人事案一出，即引發輿論爭議，經過兩天發酵後，輿情系統陸續回報該人事案狀況一面倒，連綠營內都傾向不支持；11月3日下午，吳音寧親赴立法院了解相關狀況；據了解，吳音寧當時就向立院人士透露人事可能生變消息。

綠營人士指出，高層肯定吳音寧深具專業，該人事案絕非酬庸，但事到如今已演變成為政治問題，必須要政治解決。若執意讓吳音寧接任，不僅吳將被在野黨持續攻擊到2026地方選舉，對賴政府也恐會在輿論上深陷另一泥淖，沒人願意看見雙輸局面。

派系人士表示，隨著2026年地方選舉腳步進逼，綠營內有意參選陣營都已陸續體認到，沒辦法搭上「執政順風車」打這場選戰，對屆時中央執政狀況能回升多少，也認為不容樂觀，但求別再有施政破口出現，成為在野黨新提款機；而吳音寧人事案，無疑在在野黨操作下，已成大型政治標靶。

該人士說，吳音寧是不是「小英女孩」，該人事案是否牽動黨內派系平衡等，並非綠營內首要關注的事情，而是若吳音寧接下台肥董座，大家預期2026都會更不好選，所以黨內這幾天內部討論，大部分都是持保留態度，希望高層能再審慎斟酌，吳音寧能力有目共睹，相信日後仍會有發揮舞台。