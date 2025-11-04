快訊

影／吳音寧上位有變數？ 卓榮泰：台肥董事長由董事會決定

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）今日赴立法院進行施政報告並備質詢，會前針對媒體關注的台肥公司人事及「高溫假」議題作出回應。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左）今日赴立法院進行施政報告並備質詢，會前針對媒體關注的台肥公司人事及「高溫假」議題作出回應。記者季相儒／攝影

行政院卓榮泰今日赴立法院進行施政報告並備質詢，會前針對媒體關注的台肥公司人事及「高溫假」議題作出回應。卓榮泰強調，國營事業董事長的選任都有法定程序，最終由董事會決定；而高溫假相關討論，勞工的安全與人權將是政策推動的核心。

台肥公司上周五公告，由農業部指派吳音寧擔任法人董事代表人，並於10月31日生效。外界普遍認為吳音寧「篤定」接掌董事長，引發在野黨質疑。對此，卓榮泰表示，國營事業人事有嚴謹法定程序，行政院尊重公司治理，台肥今日召開董事會，董事會的決定才是最終定案。

至於「高溫假」議題，卓榮泰指出，勞動部目前已訂有高溫工作注意事項指引，目的在於保障勞工的安全與健康，確保在安全、舒適的環境下從事生產活動。他進一步說明，未來若要進一步制度化，仍需從醫學對人體的影響、氣象學對氣候變遷的適應等角度綜合評估，但總結一句話，勞工的安全和人權，是整個討論的核心與重心工作。

行政院長卓榮泰（右）表示，國營事業人事有嚴謹法定程序，行政院尊重公司治理，台肥今日召開董事會，董事會的決定才是最終定案。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右）表示，國營事業人事有嚴謹法定程序，行政院尊重公司治理，台肥今日召開董事會，董事會的決定才是最終定案。記者季相儒／攝影

