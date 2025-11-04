吳音寧掌台肥挨批 卓榮泰：選任有其法定程序待董事會決定

台肥公司今天將召開董事會，外界認為行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長，引發在野質疑。行政院長卓榮泰今天指出，國營事業董事長選任都有法定程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會決定才是最終決定。

台肥公司上周五公告，由吳音寧擔任農業部指派法人董事代表人，10月31日生效。據了解，台肥今天上午10時將召開第三季財務報告董事會，會中將推選吳音寧成為新董座。現任董事長李孫榮任期原本到2027年6月25日，但甫上任一年多就無預警換人。

不過，但台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，了解台肥高層體系人士表示，董事總經理一職「耐人尋味」。