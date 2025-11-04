快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

聽新聞
0:00 / 0:00

吳音寧掌台肥挨批 卓榮泰：選任有其法定程序待董事會決定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

台肥公司今天將召開董事會，外界認為行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長，引發在野質疑。行政院長卓榮泰今天指出，國營事業董事長選任都有法定程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會決定才是最終決定。

台肥公司上周五公告，由吳音寧擔任農業部指派法人董事代表人，10月31日生效。據了解，台肥今天上午10時將召開第三季財務報告董事會，會中將推選吳音寧成為新董座。現任董事長李孫榮任期原本到2027年6月25日，但甫上任一年多就無預警換人。

不過，但台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，了解台肥高層體系人士表示，董事總經理一職「耐人尋味」。

行政院 法人 吳音寧 台肥 卓榮泰

延伸閱讀

爭議太大吳音寧上位有變數？台肥昨深夜公告 總經理張滄郎任董事

吳音寧將出任台肥董事長引發議論 永續聯盟理事長挺吳買台肥股票

聯合報黑白集／早凋了吳音寧

冷眼集／吳音寧的三門功課 綠營大驚奇或大驚嚇？

相關新聞

接任台肥新董座 張滄郎：10年內讓台肥各核心事業脫胎換骨

台肥今舉行第36屆董事會，總經理張滄郎被推選為新任董事長。張滄郎表示，企業轉型升級將是任內推動的重點工作，期盼10年內完...

【重磅快評】台肥董座急轉彎 但能擋吳音寧們把手伸進企業裡？

台肥今日召開董事會，原本內定吳音寧接台肥董座出現大逆轉。但若不是消息提前曝光，吳音寧今日早就默默上任，坐領每年高達150...

張滄郎接任台肥新董座 未來營運將「三軸並進」推動轉型升級

台灣肥料（1722）4日上午十時召開第36屆董事會，推選張滄郎為新任董事長。張滄郎表示，未來將帶領台肥持續朝「照顧農民、...

吳音寧掌台肥夢碎…黃國昌：酬庸招致民意反彈 不得不髮夾彎

台肥公司今天召開董事會，決議由現任總經理張滄郎接任董事長職務，外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職...

台肥新董座生變 林沛祥：吳音寧爭議大讓政院急轉彎

台肥今天上午將召開董事會，原先預計通過推舉新任董事長吳音寧，最終卻由台肥總經理張滄郎升任。國民黨立委林沛祥分析，吳音寧本...

台肥新董座生變 羅智強：肥水沒落音寧田

台肥公司召開董事會，董事長一職並非上周傳出的政院中辦副執行長吳音寧。國民黨團書記長羅智強批評，吳音寧沒有專業，除跟民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。