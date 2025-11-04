爭議太大吳音寧上位有變數？台肥昨深夜公告 總經理張滄郎任董事

台肥今天召開董事會，外界認為行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長。但台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，了解台肥高層體系人士表示，董事總經理一職「耐人尋味」。

此外，昨天也公告法人董事代表人異動暨董事變動，幅度達1/3。這已是台肥4天內在深夜發布重大公告。

知情人士指出，「董事接董事長」有前例，行政院前院長蘇貞昌時期，台肥召開臨時董事會，與會董事一致通過由黃耀興董事接任公司董事長。張滄郎是否會步上黃耀星的模式，台肥內部昨晚議論紛紛。

昨深夜公告最大的重點是：原法人董事農業部代表人農業部資源永續利用司司長莊老達，改派台灣肥總經理張滄郎先生接替。

吳音寧接台肥董座，被貼上「大肥貓」標籤，不僅社會譁然，綠營也炸鍋。前政務委員張景森在臉書撰文指出，這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生容易被政治控制，用來利益輸送，這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑。

日前吳音寧表示說，台肥是上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等董事會決議通過後，才能進一步討論。她的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要。

農業部也表示，董事長人選需經由董事會決定。農業部依相關規定，推派董事代表，至於新任董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會決定。