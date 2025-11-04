愛沙尼亞設處卡關 學者：因用「台灣」被拒不划算

針對我國在愛沙尼亞設處卡關，學者認為未必要堅持以台灣為名，如果設立代表處很重要，當然就是先求有再求好，否則容易讓外界產生「為設而設」的感覺，而我國過去也不乏有主動撤館的經驗，建議外交部不要再主動撤銷館處，畢竟以現在的狀況來看，「撤了就回不去了」。

政大外交系教授黃奎博說，我國若重視實質外交，設立代表處當然很重要，目前很多案例都是以「台北」為名；但如果是要追求虛名外交，甚至間接推動「台灣獨立」的概念，如此外交操作也更加接近「台灣是個主權獨立國家」等說法，這就是民進黨政府不務實的一面。

黃奎博認為，此事如因名稱的關係拖愈久，也代表愛沙尼亞在外交層面不是那麼重要，否則當然是先求有再求好，先使用台北以後再談台灣，甚至用中華民國不是更好？況且多數國家也都是如此，「因為名稱的關係拖愈久，更凸顯設立代表處的矛盾。」

黃奎博說，許多歐洲國家在波羅的海三國未必都設館處，外交部近期密集在部分地區設館，如真要在愛沙尼亞成立代表處，也應清楚向立法院交代理由，否則容易讓外界感覺「為設而設」。

政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，我國早期有接觸愛沙尼亞，如今看來設代表處很不容易，有些國家還會強制我國遷出對方首都，如因堅持用「台灣」而遭拒絕，「不划算」。

嚴震生指出，過去台灣邦交屢被挖，政府因而積極設立代表處，但現在連要增設都相當困難，「今天真有困難，就承認被對岸打壓，但是不用堅持台灣，如因此失去代表處，這樣不划算。」