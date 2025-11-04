聽新聞
我在愛沙尼亞設處卡關 名稱用台灣或台北談不攏

聯合報／ 編譯盧思綸、記者鄭媁／綜合報導
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年1月展示雙方國旗。 （路透）
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年1月展示雙方國旗。 （路透）

日經亞洲三日報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局。台愛協商兩年以來，在代表處的英文名稱使用「台灣」或「台北」上談不攏而停擺。報導說，這凸顯在中國大陸與俄羅斯壓力與日俱增之際，台歐關係仍面臨現實掣肘。

我盼採立陶宛模式用「台灣」

我駐拉脫維亞代表處目前兼管涉愛沙尼亞事務。前年愛沙尼亞政府宣布，將接受台灣設立代表處，但多位知情人士說，至今代表處仍因命名談不攏而停擺。

我方希望沿用立陶宛模式，即「駐立陶宛台灣代表處」，但愛方因擔憂引發中方報復而堅持使用「台北」。

愛沙尼亞堅持「台北」：遵循一中政策

一位歐洲外交人士直言，要求愛沙尼亞使用與駐立陶宛代表處相同的名稱，絕對行不通；立陶宛當時之所以能挺過，原因是中國當時對此的報復過頭，才迫使德國出面維護整個歐盟單一市場，而不只為了維護立陶宛；若愛沙尼亞仿效立陶宛，恐難以獲其他歐盟會員國的支援。

愛沙尼亞外交部十月廿八日回覆日經亞洲提問時說，前年內閣會議決議接受台北設立非外交性質的辦公室，並強調尚未收到開設任何辦公室的申請，且台北在大多數國家都有辦公室，完全符合「一中政策」，愛沙尼亞也持續遵循此一政策。

用「台灣」 立陶宛被北京報復

立陶宛曾因駐立陶宛台灣代表處而引發北京報復，包含降低外交層級、驅逐大使與切斷經貿往來，但也意外促使歐盟團結捍衛其單一市場。中國可能已從中汲取教訓，未來若施壓愛沙尼亞，將採更具針對性的雙邊手段。

非政府組織國際危機組織（ＩＣＧ）分析師楊晧暐認為，若過度糾結名稱這類象徵性問題，反而可能使近年建立的外交動能為之停滯；台北應聚焦在具實質合作意義的領域，像共同應對混合威脅與強化關鍵供應鏈。

針對日經亞洲報導，我外交部昨天表示，將秉持開放態度，願與愛沙尼亞務實討論加強雙邊關係與增進相互了解的具體作法。

外交部表示，台灣與愛沙尼亞關係友好，雙方在各領域交流密切，台灣將持續在民主、自由與人權等共同價值基礎上，深化與包括愛沙尼亞在內理念相近夥伴的合作；外交部秉持開放態度，願與愛沙尼亞本著互惠合作精神，務實討論加強雙邊關係與增進相互了解的具體作法。

新聞眼／國際情勢變 「蔡規賴隨」走不通

賴清德就任總統以來外交關係可謂一團亂，恐怕包括賴總統在內，許多人都不解，明明政策沒有相去太遠：一樣以美國馬首是瞻、對軍售予取予求，一樣對中國大陸態度強硬，為何蔡政府時期除了兩岸推不動，在「民主陣營」的外交大致順風順水；但賴政府卻連美國都去不了，外媒頻頻唱衰，如今愛沙尼亞也出爾反爾，在我代表處名稱上處處刁難？

愛沙尼亞設處卡關…藍委：掛牌最重要 不應乘機置入台獨

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委牛煦庭昨表示，賴政府堅持在名稱上做文章以鞏固基本盤，因而耽誤外交工作，相信人民自有公斷。民進黨立委陳冠廷則認為，設立代表處不論名稱如何，最重要的是雙方要實質的合作與交流。

愛沙尼亞設處卡關 學者：因用「台灣」被拒不划算

針對我國在愛沙尼亞設處卡關，學者認為未必要堅持以台灣為名，如果設立代表處很重要，當然就是先求有再求好，否則容易讓外界產生「為設而設」的感覺，而我國過去也不乏有主動撤館的經驗，建議外交部不要再主動撤銷館處，畢竟以現在的狀況來看，「撤了就回不去了」。

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委徐巧芯表示，...

