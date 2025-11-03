聽新聞
0:00 / 0:00

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委徐巧芯表示，政府不應藉此趁機置入台獨，「自嗨沒有意義」，應以能正式掛牌、發揮功能為主；民眾黨立委林國成受訪表示，我方不用刻意執著命名，對經濟、外交有幫助才是重點。

日經亞洲今報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局，雙方談判兩年以來，因代表處欲使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。我外交部回應，秉持開放態度，願與愛沙尼亞本互惠合作精神，務實討論加強雙邊關係與增進相互瞭解的具體作法。

徐巧芯表示，之前立陶宛代表處被命名為「駐立陶宛台灣代表處」（Taiwanese Representative Office in Lithuania），當時新聞做得很大，後來有的也撤了，或愈寫愈小，現在想用在其他國家上，實際上就非常困難，導致代表處一直延遲。

徐巧芯說，我國在國際外交上的確很多困難，政府不應藉此趁機置入台獨，應以平常程序、能正式掛牌為主，關鍵還是要能發揮功能，提供國人實質服務，若只是為了名稱，而實際上也沒有邦交或正式國名，這樣的「自嗨」沒有意義。國民黨立委將持續強力監督，要求外交部盡快設立。

針對我國在愛沙尼亞設處卡關，林國成受訪時表示，小國外交處境較為困難，我方也不能設立大使館，因此不用刻意執著命名，不管台灣也好、台北也好，只要對經濟與外交有幫助，實質意義大於代表處名稱。

林國成說，我國依循中華民國憲法進行外交與經貿交流，儘管無法使用中華民國或台灣等稱號設立代表處，然而只要確保國際經貿不會遭受打壓，其實毋需太堅持所謂的意識形態，「名字不用太堅持，好好運作就好」。

外交部 愛沙尼亞 中華民國憲法

延伸閱讀

指人才荒卻還暴漲國考報名費 國民黨團籲凍漲並檢討公務員待遇

綠委憂不在籍投票會「中共介選」 徐巧芯批：假議題

歐洲駐台機構封殺國民黨？徐巧芯 : 近期都有互動交流

淘寶、拼多多恐遭下架？卓揆鬆口將要求「限期落地」 陸委會證實了

相關新聞

我在愛沙尼亞設處卡關 名稱用台灣或台北談不攏

日經亞洲三日報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局。台愛協商兩年以來，在代表處的英文名稱使用「台灣」或「台北」上談不攏而停擺。報導說，這凸顯在中國大陸與俄羅斯壓力與日俱增之際，台歐關係仍面臨現實掣肘。

新聞眼／國際情勢變 「蔡規賴隨」走不通

賴清德就任總統以來外交關係可謂一團亂，恐怕包括賴總統在內，許多人都不解，明明政策沒有相去太遠：一樣以美國馬首是瞻、對軍售予取予求，一樣對中國大陸態度強硬，為何蔡政府時期除了兩岸推不動，在「民主陣營」的外交大致順風順水；但賴政府卻連美國都去不了，外媒頻頻唱衰，如今愛沙尼亞也出爾反爾，在我代表處名稱上處處刁難？

愛沙尼亞設處卡關…藍委：掛牌最重要 不應乘機置入台獨

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委牛煦庭昨表示，賴政府堅持在名稱上做文章以鞏固基本盤，因而耽誤外交工作，相信人民自有公斷。民進黨立委陳冠廷則認為，設立代表處不論名稱如何，最重要的是雙方要實質的合作與交流。

愛沙尼亞設處卡關 學者：因用「台灣」被拒不划算

針對我國在愛沙尼亞設處卡關，學者認為未必要堅持以台灣為名，如果設立代表處很重要，當然就是先求有再求好，否則容易讓外界產生「為設而設」的感覺，而我國過去也不乏有主動撤館的經驗，建議外交部不要再主動撤銷館處，畢竟以現在的狀況來看，「撤了就回不去了」。

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委徐巧芯表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。