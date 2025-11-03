愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委徐巧芯表示，政府不應藉此趁機置入台獨，「自嗨沒有意義」，應以能正式掛牌、發揮功能為主；民眾黨立委林國成受訪表示，我方不用刻意執著命名，對經濟、外交有幫助才是重點。

日經亞洲今報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局，雙方談判兩年以來，因代表處欲使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。我外交部回應，秉持開放態度，願與愛沙尼亞本互惠合作精神，務實討論加強雙邊關係與增進相互瞭解的具體作法。

徐巧芯表示，之前立陶宛代表處被命名為「駐立陶宛台灣代表處」（Taiwanese Representative Office in Lithuania），當時新聞做得很大，後來有的也撤了，或愈寫愈小，現在想用在其他國家上，實際上就非常困難，導致代表處一直延遲。

徐巧芯說，我國在國際外交上的確很多困難，政府不應藉此趁機置入台獨，應以平常程序、能正式掛牌為主，關鍵還是要能發揮功能，提供國人實質服務，若只是為了名稱，而實際上也沒有邦交或正式國名，這樣的「自嗨」沒有意義。國民黨立委將持續強力監督，要求外交部盡快設立。

針對我國在愛沙尼亞設處卡關，林國成受訪時表示，小國外交處境較為困難，我方也不能設立大使館，因此不用刻意執著命名，不管台灣也好、台北也好，只要對經濟與外交有幫助，實質意義大於代表處名稱。

林國成說，我國依循中華民國憲法進行外交與經貿交流，儘管無法使用中華民國或台灣等稱號設立代表處，然而只要確保國際經貿不會遭受打壓，其實毋需太堅持所謂的意識形態，「名字不用太堅持，好好運作就好」。