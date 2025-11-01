國安人士談川習會：台灣符合國際民主社會戰略利益

全球矚目的「川習會」落幕，會中未談及台灣議題。國安人士表示，就國際政治與區域安全議題看，中國沒有辦法取得進展，此次川習會也清楚呈現，基於美國與區域國家利益，穩定現狀的存在以及自由民主繁榮台灣，合乎區域、國際民主社會共同戰略利益。

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平10月30日在韓國釜山舉行雙邊會談。川普會後表示，美國將調降因應芬太尼而對中國加徵的關稅，北京則承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制及遏制芬太尼流竄。

國安人士表示，就台灣角度，川習會的結論便是「台灣就是台灣」，整體來說「一如預期」。在經濟上，美中雙方會前都拉高態勢，但最後相對緩和，包括稀土管制及原本揚言祭出的經濟手段，都往後推遲。

至於國際政治、區域關係或安全議題，國安人士說，過去1個多月以來，中國透過訊息傳播炒作台灣是棋子、台灣會被拿來交易等等，但以結果看，顯然無法取得預期中的進展。

國安人士指出，這次川習會沒有任何新的協議、決議，會後也沒有共同記者會或聲明，且川普在會面一結束便搭機離開，相較美韓、美日元首會晤均有相關宣言或政策、經貿上的重要進展，川習會某種程度有一點「形式主義、做個交代」。

國安人士表示，正因如此，中國開始做敘事上的轉向，採「精神勝利法」，例如央視公布轟-6K「俯瞰台灣海岸線」影片，以及吉林一號衛星拍攝的台灣影像。

國安人士指出，事實上，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在川習會前便已提到，美國不會以「放棄台灣」作為交換條件；正在亞洲訪問的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也駁斥美國將轉移區域安全的重點。另外，川普與日本新首相高市早苗會晤時，亦特別提到反對任何武力或脅迫片面破壞現狀。

國安人士強調，對台灣來說，整體戰略是確保台灣的存在不可忽視，不管地緣安全或是供應鏈體系的重要性，這次川習會的結果呈現出一件事，就是基於美國利益、區域國家利益，這些穩定現狀的存在，台灣合乎國際民主社會的戰略利益。