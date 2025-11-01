川習未談台灣 環球時報：於無聲處聽驚雷

十月卅日南韓釜山「川習會」全程未提台灣。對此，智庫美國外交關係協會（ＣＦＲ）前會長哈斯表示，並不意外美國總統川普沒提台灣議題，但有點驚訝中方也沒提。

白宮國安會前主任韋德寧對中央社說，川習會沒提台灣，這對台灣「非常好」，可能的情況包括川普團隊已告知中方，不想在會中討論台灣議題，另一種可能的情況是中方沒提出台灣議題。

美國在台協會（ＡＩＴ）前主席、智庫布魯金斯研究院研究員卜睿哲說，這次是相對短暫的會談，扣掉口譯時間，實際的交換意見時間只剩一半，大概只夠用來進行一般性的對話，由兩位領袖確認美中高官此前已達成的共識。

紐約時報十月卅日分析，當川習會結束，習近平步出會場時，予外界一種流露出足以使華府退讓的強勢自信姿態。而從結果來看，他也的確沒輸。

根據川習會後中國官方發布的會談紀要，習近平以近乎「上課」的語氣對川普說話，要呈現的訊息像是北京已證明有能力反擊，華府最好記住這點。

大陸官媒環球時報昨天評論文章表示，這次會晤不提台灣問題，實際上是「於無聲處聽驚雷，此時無聲勝有聲」。

環球時報卅日深夜刊出署名「北平鋒」的評論文章指出，習近平在此次會晤中指出，「中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事」，這是避免台灣成為全球「最危險的引爆點」，解決好台灣問題正是有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

這次習近平向川普喊話「讓中美關係這艘大船平穩前行」，文章強調，前提是美方正確認識和處理好台灣問題。美方只有言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報，堅定不支持台獨立場，不干涉內政，才能為中美關係平穩發展築牢根基。