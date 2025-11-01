聽新聞
0:00 / 0:00

川習未談台灣 環球時報：於無聲處聽驚雷

聯合報／ 國際中心、記者廖士鋒／綜合報導
川普、習近平在南韓釜山會談。 （美聯社）
川普、習近平在南韓釜山會談。 （美聯社）

十月卅日南韓釜山「川習會」全程未提台灣。對此，智庫美國外交關係協會（ＣＦＲ）前會長哈斯表示，並不意外美國總統川普沒提台灣議題，但有點驚訝中方也沒提。

白宮國安會前主任韋德寧對中央社說，川習會沒提台灣，這對台灣「非常好」，可能的情況包括川普團隊已告知中方，不想在會中討論台灣議題，另一種可能的情況是中方沒提出台灣議題。

美國在台協會（ＡＩＴ）前主席、智庫布魯金斯研究院研究員卜睿哲說，這次是相對短暫的會談，扣掉口譯時間，實際的交換意見時間只剩一半，大概只夠用來進行一般性的對話，由兩位領袖確認美中高官此前已達成的共識。

紐約時報十月卅日分析，當川習會結束，習近平步出會場時，予外界一種流露出足以使華府退讓的強勢自信姿態。而從結果來看，他也的確沒輸。

根據川習會後中國官方發布的會談紀要，習近平以近乎「上課」的語氣對川普說話，要呈現的訊息像是北京已證明有能力反擊，華府最好記住這點。

大陸官媒環球時報昨天評論文章表示，這次會晤不提台灣問題，實際上是「於無聲處聽驚雷，此時無聲勝有聲」。

環球時報卅日深夜刊出署名「北平鋒」的評論文章指出，習近平在此次會晤中指出，「中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事」，這是避免台灣成為全球「最危險的引爆點」，解決好台灣問題正是有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

這次習近平向川普喊話「讓中美關係這艘大船平穩前行」，文章強調，前提是美方正確認識和處理好台灣問題。美方只有言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報，堅定不支持台獨立場，不干涉內政，才能為中美關係平穩發展築牢根基。

川習會 川普 習近平 台灣問題 台灣議題 中美關係 台獨 對台 美中 卜睿哲

延伸閱讀

APEC出訪慶州下榻傳統韓式建築 習近平1原因鍾情「這家四星酒店」

高市早苗與習近平會談 強調兩岸關係良好極為重要

習近平見加拿大總理 強調經貿、能源等領域務實合作

高市早苗與習近平APEC場邊會談 喊話建立穩定關係

相關新聞

東協會議上…中美防長會談 台灣成重點

十月卅日的「川習會」沒觸及台灣，但昨天中美防長在吉隆坡會談，台灣議題依舊是重點。大陸防長董軍強調美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨；美國防長赫塞斯則表示，美國關注大陸在台海、南海周圍的活動。

川習未談台灣 環球時報：於無聲處聽驚雷

十月卅日南韓釜山「川習會」全程未提台灣。對此，智庫美國外交關係協會（ＣＦＲ）前會長哈斯表示，並不意外美國總統川普沒提台灣議題，但有點驚訝中方也沒提。

川習會沒談台灣議題 卻先映照出賴政府對美認知矛盾

美中會談沒有台灣議題，是福是禍猶未可知，先凸顯的反而是賴政府對美政策的認知矛盾；賴政府一方面釋出台北研判美國政策保持一致的訊息，另一方面又有知情人士告訴美國媒體，台灣正積極評估如何爭取美國總統川普信任，甚至考慮撤換現任駐美代表。試想，若美國政策保持一致，雙邊密切溝通，為何需要以換人爭取華府信任。

川習會未談台灣 學者：台灣的安全感不能外包給中美政治

川習會的釜山會晤昨落幕，敏感議題尤其台灣被明確排除在會談之外。銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，未談台灣在傳播層面是戰術留白...

川習會未談台灣 美學者：大陸可能怕籌碼不夠

川習會落幕，美國總統川普稱雙方沒有提到台灣問題，智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）研...

【總編開箱】川習會未提台灣 但提與不提都令台灣擔心

美國總統川普與大陸國家主席習近平的「川習會」昨日在南韓釜山登場，全球媒體焦聚在他們談了關稅、稀土、農產品、芬太尼、晶片，美對中關稅降至47%，稀土管制延1年達共識，美中先前劍拔弩張的關稅大戰氣氛似乎頓時緩和。二人沒提台灣，但對於台灣而言，提或不提都擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。