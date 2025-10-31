川習會未談台灣 學者：台灣的安全感不能外包給中美政治

川習會的釜山會晤昨落幕，敏感議題尤其台灣被明確排除在會談之外。銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，未談台灣在傳播層面是戰術留白，先移出零和議題可提高經貿降溫成功率，並為政治議題預留時間與空間。台灣的安全感不能外包給中美政治氣氛，必須附著在可被驗證的進度上。

杜聖聰指出，川習會最先被聽見的是語氣而非條款。川普將中美氣氛由冷轉暖，聚焦調降關稅、稀土供應暫行安排、恢復採購美國農產品及強化禁毒合作。這場會晤展現成熟談判模組：場景即訊息、議題收斂、關係語言、訊息先手、可驗證承諾與建設性模糊。會談選在軍事設施、僅歷時1小時40分，刻意壓低儀式感，從歷史性突破轉為務實進展，並將台灣等零和議題排除，避免掀翻談判桌。

杜聖聰分析，領袖開場以禮貌與善意降溫，先將衝突歸因於事而非人，為後續文本鋪路。川習會沒有聯合聲明，美方搶先口述「十二分」等關鍵字眼，掌握敘事節奏，雖資訊有限，但短線有助穩定市場與民意，中長線仍需回到條款與監測機制。川普列舉立即增加農產品採購、稀土供應一年暢通、禁毒合作加強為成果，並釋出關稅下調訊號，將氣氛從制裁語彙拉回交易語彙。

習近平方面釋出氣氛正面與持續對話訊息，未觸及台灣，顯示會談以經貿止血為主，雙方都保留可以再談的空間，用期限與清單設定下次談判節點。未談台灣在傳播層面是戰術留白，先移出零和議題可提高經貿降溫成功率，並為政治議題預留時間與空間。短線收益在於波動下降與預期回穩，但風險在於若雙方敘事差距過大，樂觀錨定將在細節中折返。

杜聖聰指出，川習會以低舞台管理期待、以議題收斂換取確定性、以關係語言降噪，再以訊息先手塑造敘事、以可驗證承諾準備兌現，最後以建設性模糊維持通道，堪稱談判傳播教科書。然而，沒有任何一句「十二分」能替代文件與數字，真正的評分在接下來的公告、配額履行與執法統計。