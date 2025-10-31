川習會未提台灣 美重量級參議員：對台支持既深且廣

川習會全程未提台灣，民主黨聯邦參議員絲拉金今天對此表示，本來希望川普至少能重申對台政策，而不是完全不提。與川普關係密切的共和黨參議員葛蘭姆則說，「我們對台灣的支持是廣泛且深厚的」。

美國總統川普在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。會前有報導指中方有意要求川普在對台立場上讓步，以換取有利的貿易協定。不過，川普會後表示，沒有提到台灣議題。

絲拉金（Elissa Slotkin）5月與共和黨議員提出「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），力挺台灣加入國際貨幣基金（IMF）。她中午在國會大廈接受中央社採訪時指出，本來希望川普至少能重申一下目前對台灣的政策，而不是完全不提。

「很多人擔心他可能願意改變政策。所以，我本來希望能聽到一些讓人放心的話。」

葛蘭姆（Lindsey Graham）則說，不知道兩位領導人在會中談了什麼，他稍後會和川普談談。「但我認為我們對台灣的支持是廣泛而深厚的。」民主黨資深議員利德（Jack Reed）指出，台灣議題未上桌，他其實不意外。

利德多年前曾訪台，2015年與時任民進黨總統參選人蔡英文在華府會面。他認為，川普與習近平這次聚焦可以展現共識的部分，而避開了較具爭議性、偏困難的議題。

民主黨參議員凱利（Mark Kelly）簡短表示，他對川習會未談到台灣感到驚訝。近日才提出「台灣主權象徵法案」的參議員克魯茲（Ted Cruz）說，他必須先看過雙邊的會談摘要才能評論。

川習會成為華府優先話題，新聞及談話性節目都以此為主軸。百年智庫「美國外交關係協會」（CFR）前會長哈斯（Richard Haass）上午在晨間節目「早安，喬」（Morning Joe）中指出，他並不意外川普沒提台灣議題，倒是有點驚訝中方也沒提。

哈斯表示，台灣議題是中國外交政策的核心組成，因此美中高階會晤不可能不提。如果川普的說法屬實，中方沒有提及台灣就很有趣了，這代表北京想把重點放在經濟，看看能否再次達成某種「休戰協議」。

他指出，但習近平思考自己在歷史上的角色時，他關注的不是稀土也不是芬太尼出口，而是台灣議題。

「所以，如果現在沒提，相信我，往後一定會提。」

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）於川習會前夕報導，中方預計提出台灣、關稅與稀土等議題，並尋求美方表明「反台獨」，這比1998年柯林頓總統時期所採用的「不支持台獨」更為強硬。

不過，川普會後表示沒有提到台灣。雙方就其他議題達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並強化打擊非法芬太尼貿易。