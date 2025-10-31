川習會未談台灣 美學者：大陸可能怕籌碼不夠

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓見面。美聯社
美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓見面。美聯社

川習會落幕，美國總統川普稱雙方沒有提到台灣問題，智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）研究員桑多（Benjamin Sando）分析表示，中國可能沒有足夠的籌碼讓美國減少對台灣的支持，索性選在會中不討論相關議題。

川普30日與中國國家主席習近平在南韓見面，川普行前多次表示，他預期中國會討論到台灣議題，不過川普在會後向媒體表示，雙方在會中沒有討論到台灣。

桑多表示，如果川普所言屬實，他判斷中國清楚他們現在並沒有足夠的籌碼讓川普減少對台灣的支持；桑多認為說，不管是稀土、黃豆，還是芬太尼等，都不足以說服美國弱化對台支持。

桑多表示，假如中國認為他們沒有足夠的籌碼，不如就不要討論到相關議題；桑多認為說，倘若中方貿然在條件不足的情況下向川普討論到台灣，而川普拒絕中方的提議，反倒讓習近平丟失面子，甚至有可能強化美台之間的關係。

桑多分析說，習近平沒有在川習會的談判中提到台灣，是無意面對雙方談不攏的風險。

前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁則做出觀察，他表示，美中領袖本次會面時間有限，且雙方議程多元，若想達成「大交易」的困難度高。

許毓仁認為說，川習會可以視以經貿和供應鏈為主軸，而安全和地緣政治可能被安排在次級或後續討論，以減少即時衝突。

川習會落幕，美國總統川普稱雙方沒有提到台灣問題，智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）研...

