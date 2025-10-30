川習會未提台灣 美同意降關稅、大陸稀土管制延後

美國總統川普卅日在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平舉行六年來首次面對面會談，美國同意降低關稅，大陸延後一年實施稀土出口管制，雙方貿易緊張關係明顯緩和。被問及兩人是否談到台灣議題，川普說「沒談到」。中方會後發布通稿，也並未提及「台灣問題」。

會談開始前川普表示，「很榮幸見到我的老朋友，非常卓越的、令人尊敬的中國國家主席習近平」。習近平則肯定川普對區域和平的貢獻，包括加薩停火與柬泰停火，表示中國願與美國攜手促進和平。習近平說，兩國雖無法總是看法一致，但應努力成為「夥伴與朋友」。

閉門會談1小時40分鐘

兩人閉門會談歷時約一小時四十分鐘，會後兩人微笑步出會場金海空軍基地，再次握手道別，沒有公開發言。川普先送習近平坐上專車，隨即搭空軍一號返回美國。

川普在機上表示，這次會談「滿分十分、我會給十二分」，習近平同意採取更強力行動阻止製造芬太尼所需前驅化學品流出。美國將把今年初對中國施加的芬太尼關稅從百分之廿下調至百分之十，美國對中國商品關稅因此從百分之五十七下調至百分之四十七。

川普說，中國同意暫停實施稀土出口管制政策一年，有效消除這個「路障」，「這是一項一年協議，一年後我們會再延長一年」。

此外，川普說，將暫緩對中國製造或中國擁有船舶進入美國時收取高額港口費計畫。

川普還說，「我將於四月前往中國訪問」，並說習近平之後也將回訪美國。

被問到這次會面是否談到台灣，川普表示：「台灣根本沒有被提起，實際上並未討論台灣。」

川普表示，會中提及烏克蘭戰爭，並表示美中「將合作阻止更多人喪命」，但他並未跟習談到中國購買俄國石油問題。川普說，「雙方陷入戰鬥，有時候你得讓他們打，也許這就是現實，瘋狂的事」。

川普指出，他與習近平談到輝達晶片，但並非最先進的Blackwell晶片。他說，習近平已下令中方大量採購黃豆、高粱等農產品，中國還將啟動採購美國能源程序，可能大規模採買阿拉斯加州的石油與天然氣。

川習會後，川普（左）靠向習近平（右）說了一段悄悄話。（法新社）

中方：川普邀習近平訪美

大陸外交部和官方媒體發布訊息說，習近平表示，雙方經貿團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好。中方訊息還稱，兩國元首同意保持經常性交往，川普期待明年早些時候訪華，也邀請習近平訪美。

根據新華社通稿，習近平表示，中美兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。中方從來沒有想挑戰誰、取代誰，雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。

習近平說，雙方團隊可以繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。明年中國將擔任ＡＰＥＣ東道主，美國將主辦G20峰會，雙方可以相互支持，爭取兩場峰會都取得積極成果。