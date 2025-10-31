聽新聞
0:00 / 0:00

川習會後我方判斷「陸設定台海議題沒成功」

聯合報／ 特派記者張文馨、記者周佑政／連線報導

昨天在南韓釜山舉辦的川習會並未提及台灣議題，總統府發言人郭雅慧表示，樂見美中領袖交流溝通，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，也會與美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定與繁榮。

我ＡＰＥＣ代表團成員說，美中能碰面總是好事，對台灣來說，少了一些不確定感；此外，要談台灣議題從一開始就是北京的議題設定，美方自始至終傳遞的訊息很明確，事後來看，中方的行動沒有成功，美國總統川普說整場川習會都沒有談到台灣。

川普幾度強調沒有談到台灣議題，我方認為，美方對於台美關係立場一致，從川普到國務卿魯比歐都做出一致的表態，並與我方保持密切聯繫；事後來看，也與我方對川習會的分析和推測吻合。

至於美國的對台政策，我方分析，川普第二任政府的說與做上面，還是非常一致，也相信會持續維持現有政策的立場。

行政院政務委員暨經貿辦總談判代表楊珍妮昨出席在南韓慶州的ＡＰＥＣ雙部長會議後，在當地舉行記者會時透露，與美國副貿易代表史威哲有互動，但基於互信，雙方不透露會談細節。

川習會 川普 習近平 台海 兩岸關係 台灣議題 台美關係 郭雅慧

延伸閱讀

CNN：川普對中讓步充滿警訊 「親痛仇快」又難有實質回報

贈川普金冠、金箔高球 亞洲領袖「金禮」策略似奏效

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾

相關新聞

川習會未提台灣 美同意降關稅、大陸稀土管制延後

美國總統川普卅日在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平舉行六年來首次面對面會談，美國同意降低關稅，大陸延後一年實施稀土出口管...

新聞眼／川習會我陷邊緣化危機 政府如何確保利益不被犧牲？

川習會未談及台灣議題，對台灣的影響，目前尚難斷定。不過，川習會前，我國安團隊指出，台美溝通管道暢通，也評估美中雙方將觸及...

川習會後學者示警「未提台灣並非高枕無憂」

川習會未觸及台灣議題，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中表示，雙方完全未提台灣較為罕見，可能是雙方幕僚事前溝通過，或...

川習會未觸及兩岸議題 「經濟優先、政治延後」 台灣面臨被邊緣化風險

川習會未談及台灣議題，對台灣的影響，目前尚難斷定。不過，川習會前，我國安團隊稱台美溝通管道暢通，也評估美中雙方將觸及台灣...

川習會後我方判斷「陸設定台海議題沒成功」

昨天在南韓釜山舉辦的川習會並未提及台灣議題，總統府發言人郭雅慧表示，樂見美中領袖交流溝通，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，...

美專家促簽新聯合公報「不支持台獨」

「外交事務」期刊廿八日刊出卡內基國際和平基金會資深研究員沃海默投書，建議美國總統川普與大陸國家主席習近平制定新的美中聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。