【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

沒有消息就是好消息！川習會沒有觸及台灣議題。川普親口證實會中沒有討論相關內容，新華社通稿也隻字未提台灣。川習會落幕，台灣可以鬆口氣了嗎？

川習會前，外界擔心台灣在川普大交易下的處境，雖然美國國務卿魯比歐強調，沒人考慮放棄台灣換取經貿優惠。但連白宮幕僚都憂心一心追求與中國大陸達成協議的川普，恐怕對各方建議及幕僚勸阻置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

台灣當然更剉咧等，外媒也觀察到台北內部對美國是否仍堅定支持台灣有疑慮。一直到昨天，國安局長蔡明彥還預估，此次川習會會觸及地緣政治問題，包括台灣議題；整個國安圈子裡，大概只有外交部長林佳龍還有心發文力挺涉案的林岱樺問鼎高雄市長。

其實，會前連川普都不確定是否會討論台灣議題。川普在從日本飛往南韓的途中還說，習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的，「台灣就是台灣」。換言之，會議議程中並沒有台灣議題，川普也不願主動提出，即使習近平提到了，川普也不想隨之起舞。

這或許也是川習會比預期時間提早結束的原因之一。川普事前說是三、四個小時，結果一百分鐘就閃人。事實上，美中歷經五次艱苦的經貿談判，已經達成貿易協議框架的共識，只等川習會最後敲定。雙方可退或不可退的部分都已確定，不讓川習在桌上臉紅脖子粗。

至於川習會沒有提到台灣問題，甚至連慣有的儀式性說辭都沒有，顯然是習近平不想破壞這場以經貿為主軸的峰會。何況，明年四月還有更重要的川普訪問中國大陸之行，其後習近平也可能訪美。

或許習近平寧願擱置爭議，先易後難，先經濟後政治；也或許習近平知道雙方立場尚無改變的可能，避免暴露太大分歧；更或許是習近平手上還沒有足以和川普進行大交易的籌碼；甚至，或許是習近平的戰略定力，先穩定中美大局。

台灣鬆了一口氣。雖然「台灣就是台灣」，但川普沒說清楚的是，台灣就是台積電。川普提到「與台灣有關的一件美事，而他們也知道，就是我們把很多晶片生產帶回美國」。川普除再提台積電在美擴大投資外，還強調有大量台灣公司正在美國興建工廠，兩年內美國將掌握四十到十％晶片市場。

問題是，這也是台灣目前僅有戰略價值，卻已被賴政府當作靠美仇中、脫中入美的貢禮。但川普可靠嗎？能靠多久？被掏空的台灣還剩下什麼？

面對川習會，台灣從會前剉咧等，到會後沒消息就是好消息，反映的是靠美棋子的無奈與悲哀。

上月會過英王查理三世，這個月又會了日皇德仁。川習會後，川普更帶著南韓總統李在明恭贈的新羅王冠，得意地飛回美國過萬聖節派對了。川普是否還期待著明年四月在北京紫禁城獲得什麼待遇？

川普對這次川習會相當滿意，大讚這次會面「滿分十分，我給十二分」。驚魂甫定的賴清德給幾分？