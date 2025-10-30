【即時短評】不論川習會談了沒 台灣均無法置身事外

不到兩個小時的釜山川習會，在眾人關注中落幕。會後川普說未提台灣，中共官媒新華社的通稿也未提台灣，似乎「無台灣什麼事」，真是如此？

回顧川普兩任總統歷程，與習近平會面數次，中美關係橫跨三個歷程：第一次川普上任的全球矚目、2018年川普發起中美貿易戰的膠著、以及今年國際局勢更複雜的川普再上任。這三個歷程分別可以對照三次川習會：2017年海湖莊園的首次會面；2019年的Ｇ20會面；以及本次的釜山會面。

在這三個時期，大陸期許中美關係穩定的大方針均未改變，習近平「我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」之原則未曾動搖。然而細看大陸官媒對不同時期川習會的回應，仍有些許差別。

2017年的首次川習會，新華社發表標題為「把中美關係的大廈建設得更牢、更高、更美」一文，評論整體基調為開展合作之路，向世界展示中美合作共贏的藍圖。到了2019的G20會面，新華社文章雖仍強調合作，但與上次相比，出現了兩種不同：一是更強調中美兩國是平等的、沒有哪方壓過哪方；二是更強化表達「在涉及中國主權及尊嚴的問題上，中國必須維護核心利益」。

順著此脈絡來看此次川習會，新華社的發文基調仍有微妙不同：習近平此次更著重於強調中國經濟穩定，對中美關係的描述著重於「維穩」，且展現能應對中美分歧的實力自信。

至於會後新華社發的通稿未提台灣，其實2017年的海湖莊園川習會大陸官方第一時間的通稿也以中美關係為基調，未有多少著墨於台海。未提台海有兩種可能：一是確實無談；二是談了不說。此「談了不說」，則可能是達成一定共識、或分歧過大；三是習近平呼籲中美「雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益」，顯然並不能排除在明年的北京川習會上「算大帳」的可能。

此次川習會前，中共官媒罕見將「愛國者治台」一詞放入文章正式發出，並一再強調台灣問題是核心利益、不容外部干涉；不論此次川習是否談及台灣，未來台灣均無法置身事外。

「美中商談台海、台灣被動等待」之局面並不利於台灣。近年大陸經濟情勢變化，導致在本次川習會前，部分評論臆想大陸內部領導人因經濟而政權不穩、無暇顧及台灣。這從根本上誤判了大陸民情。

在選舉國家中，對單一領導人的不滿，可能會連帶對該領導人的國際外交政策產生質疑；但大陸內部對大環境的不滿，很難轉移成對領導人對外決策的質疑。可能前一天，微博上還在大規模批判「為何國家不嚴格落實雙休」；隔天，網民們便開始爭相轉發官員所說的「美國沒資格居高臨下同中國說話」。

民間經濟信心不足造成的消費疲軟，對大陸領導層確實會產生壓力；一旦涉及對外，輿論從上至下展現高度一致。因此，台灣不論是寄望於「川普不賣台」、「美中不談台」，或是期望「習近平沒空管台灣」，均不太現實。

對大陸而言，終歸不希望外部介入台灣問題、期望「中國人的事能自己商量」，因此仍在觀察台灣民情，研判當前僵局是否有化解可能；於台灣而言，與其總是被動地緊張，不如搭建溝通橋樑——別等到哪一天，兩岸問題真的只剩中美在談。