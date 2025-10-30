影／川習會將登場 林佳龍：密切關注 對台美關係有信心、溝通順暢

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
外交部長林佳龍表示外交部密切關注會談進展，並強調「對台美關係有信心」，目前雙方維持密切的溝通與合作機制。記者季相儒／攝影
外交部長林佳龍表示外交部密切關注會談進展，並強調「對台美關係有信心」，目前雙方維持密切的溝通與合作機制。記者季相儒／攝影

美中領導人「川習會」今日在韓國登場，外交部長林佳龍今天前往立法院外交國防委員會報告並備質詢，會前受訪表示外交部密切關注會談進展，並強調「對台美關係有信心」，目前雙方維持密切的溝通與合作機制。

林佳龍指出，台美關係建立在「台灣關係法」與「六項保證」的堅實基礎上，涵蓋安全、經貿、科技及文化等多層面交流合作，互動密切且穩定。他表示，外交部持續掌握此次川習會及亞太經合會（APEC）期間各國重要領袖會談的最新發展。

針對媒體關切總統賴清德日前提及中共在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾，林佳龍回應，中國一再企圖改變現狀，台灣必須堅定捍衛現狀與和平穩定。他強調所謂推進統一，就是試圖改變台海現狀，政府將持續展現守護家園的決心，維護台海和平與國家安全。

外交部 台美關係 川習會

延伸閱讀

影／發文挺林岱樺 林佳龍：社會應該給予一定空間

再傳更換駐美代表 林佳龍：沒有要調整人事

【重磅快評】林佳龍挺林岱樺不貪不取 與賴唱反調？

林佳龍挺林岱樺選高雄市長 初選3對手回應了

相關新聞

川習會落幕…總統府：樂見美中領袖溝通 台灣會持續與美方保持聯繫

美國總統川普今天在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平舉行6年來首次面對面會談，美國同意降低關稅，大陸則延後一年實施稀土出口...

川習會沒提台灣不代表不存在 江啟臣：表面利益妥協、結構性問題未解

美國總統川普與中國國家主席習近平「川習會」今登場，會談約一個半小時後結束。立法副院長江啟臣說，暌違6年的川習會，是一場各...

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

沒有消息就是好消息！川習會沒有觸及台灣議題。川普親口證實會中沒有討論相關內容，新華社通稿也隻字未提台灣。川習會落幕，台灣...

川習會未談到台灣 黃國昌：所謂暫時性關稅還要多久？

美國總統川普今天與中國國家主席習近平舉行雙邊會，兩人在會中並無談到台灣相關議題。民眾黨主席黃國昌對此表示，美中兩國雖然存...

民進黨：中國操作川習會疑美棄台論 錯誤判斷不攻自破

民進黨中國部主任吳峻鋕今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LIVE」表示，因應川習會展開，網路上出現許多疑美棄台言...

【即時短評】不論川習會談了沒 台灣均無法置身事外

不到兩個小時的釜山川習會，在眾人關注中落幕。會後川普說未提台灣，中共官媒新華社的通稿也未提台灣，似乎「無台灣什麼事」，真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。