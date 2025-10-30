聽新聞
回響／救師資荒 全教總籲調薪制度化

聯合報／ 記者李芯／台北報導
全教總理事長侯俊良（左二）和立委，要求政府務實面對教師荒問題，全面檢討並調升各項教師待遇。記者李芯／攝影
本報陽光行動日前報導師資短缺問題日益嚴峻，已成為新國安危機。全教總昨日邀請立法委員共同召開記者會，理事長侯俊良指出，教師待遇結構長期未能反映其專業付出與職責負荷，導致失去職業吸引力，立委伍麗華郭昱晴范雲亦出席要求政府務實面對教師荒問題。

侯俊良指出，教師荒不是台灣獨有，解決教師荒的方法就是提升教師待遇與專業尊嚴。

全教總提出四點呼籲，首先，老師的薪資必須透過制度化調整，並納入教師代表，而非行政院長、總統的「恩給」。再來，教師薪資結構中的「學術研究加給」應大幅調整，這項加給是教師專業與學術貢獻的核心。

全球擁有一八○會員國、三千三百萬教師會員的ＥＩ全球倡議總監Angelo Gavrielatos透過影片聲援台灣教師，他指出，師資短缺問題不只發生在台灣，聯合國亦對此制定「教學專業高層建議書」。根據建議書，解方其實非常單純直接，就是要提高教師薪資且高於同等專業、改善教師工作條件以照顧其身心健康福祉，而這些解方必須透過制度化的對話、協商達成。

本報日前報導，校園濫訴也是造成教師荒原因之一，教育部回應表示，刻正持續蒐集各相關團體及地方政府意見與實務現場執行情形，預計年底前提出修正方向。而為落實高級中等以下學校行政減量，減輕行政負荷，持續刪減或整併各式訪視評鑑。

教師待遇方面，教育部將適時考量校內各類教師待遇之衡平性，教學現場實際狀況綜合檢視評估，與地方政府取得共識，以期建立具差異化與激勵性之加給基準。

針對師資投入情況，教育部說明，八十三年到一一二年領有教師證書的師資人員，整體任教率約為百分之六十七。近五年取證後就在同年任教的比率，除了一一○年受到疫情影響以外，從一○九年的百分之五十八點三五到一一三年的百分之六十四點五九，整體有提升趨勢。另外，師資生於取得教師證書後五年內報考公立教師甄試的人數約有八成，三年內報考約有七成五。

教育部亦透過提高實習獎助金、調高公費待遇、合理調降修課學分數、引導縣市政府穩定開缺，來提升師資生修讀師培誘因。

