回響／師資荒並非台灣獨有 全教總提4大解方、籲立即提升待遇

本報陽光行動日前報導師資短缺問題日益嚴峻，已成為新國安危機。全教總今邀請立法委員共同召開記者會，理事長侯俊良指出，教師待遇結構長期未能反映其專業付出與職責負荷，導致失去職業吸引力，立法院應於本會期完成待遇調整法制化，行政院、教育部應立即全面檢討並調升各項教師待遇。立委亦出席回應全教總訴求，要求政府務實面對教師荒問題。

侯俊良指出，教師荒不是台灣獨有，解決教師荒方法的就是提升教師待遇與專業尊嚴。對此，全教總提出四點呼籲，首先，老師的薪資必須透過制度化委員會調整，並納入教師代表，而非行政院長、總統的「恩給」。再來，教師薪資結構中的「學術研究加給」應大幅調整，這項加給是教師專業與學術貢獻的核心。

侯俊良表示，現行教師兼任導師、行政、特教工作高負荷，需有更合理報酬，應大幅調升3項職務加給，且現在學生輔導問題嚴重，專輔教師處理高風險個案需要高度專業，應研擬輔導職務加給。而兼課、代課老師鐘點費標準長期偏低，未能充分反映教師的備課時間與專業，也應同步調整。

全球擁有180會員國、3300萬教師會員的EI全球倡議總監Angelo Gavrielatos透過影片聲援台灣教師，他指出，師資短缺問題不只發生在台灣，聯合國亦對此制定「教學專業高層建議書」。根據建議書，解方其實非常單純直接，就是要提高教師薪資且高於同等專業、改善教師工作條件以照顧其身心健康福祉，而這些解方必須透過制度化的對話、協商達成。

立委郭昱晴指出，教師人力不足、待遇落後、責任壓力繁重的問題正侵蝕教學現場，這是長期的結構性問題。教育現場不能只靠熱情撐起，而是要透過實質調薪回應，應調整各項加給留住人才，並法制化調薪機制。

立委范雲說，在AI浪潮下，對教師的教學能力也會有更大的要求，若沒有好的條件吸引師資，一定會影響教育品質，教育部應務實面對教師荒問題。

立委伍麗華表示，偏遠小校的行政工作量和大校相同，人力卻有限，近年在偏鄉甚至會聽到代理教師兼任組長、主任職務。現行行政加給分為三級，代理教師被迫兼任，卻永遠只能領到最低的行政加給，無法因年資調升。伍麗華呼籲，偏鄉願意承接行政工作的教師有更好報酬，教育部也應推動學校行政專職化。

