【專家之眼】行政拖垮教育？師資荒已成國安警訊

筆者曾擔任國中家長會會長，深知家長的焦慮，也看見許多老師的辛苦。教育是百年大計，十年樹木、百年樹人。沒有一支穩定又優秀的教師團隊，國家的競爭力也會隨之流失。如今各校開學還在拚命找老師，「少師化」已不是校務管理的小問題，而是一場新的國安危機：年輕老師越來越少，四十歲以下教師比例幾乎砍半，代理課、跨科代課成了日常。教學品質被稀釋，師生關係更緊繃，家長焦慮也跟著升高，惡性循環一環扣一環，越轉越緊。

為什麼年輕人不想當老師？答案其實不難想：薪水追不上物價，也比不上產業界；退休制度調整後，保障變薄、吸引力下降；課堂內外的行政工作像雪崩一樣壓下來，表格、評鑑、會議樣樣不少。更麻煩的是，校園裡動輒被濫訴，「多做多錯」成了保命原則，老師的專業尊嚴被慢慢消磨。

國外經驗可供借鏡，有的地方試行每週四天課、彈性工時，或運用AI協助減少行政負擔；但這些作法仍須視各國教育體制與社會條件而定，未必能直接套用到我國。關鍵在於，先讓教師脫離非教學業務的泥沼，重新專注於教育本業。

筆者主張四個「到位」：

一、待遇到位——建立固定調薪機制，增設績效或專業加給，薪資要能跟上物價與產業節奏。對理工（STEM，科學、科技、工程與數學）領域及偏遠地區的教師，應另訂明確津貼與升遷優先制度。

二、分工到位——教學與行政要明確分工。學校可依規定強化行政支援人力（如校內行政助理），並視教學需求聘任特定領域的教學支援人員，將例行統計、系統登錄、文件彙整等事務交由行政處理，讓老師能專心教學與輔導，回歸教育本職。

三、秩序到位——校園投訴要有門檻。不具名不受理，明顯不達處分標準不立案；投訴要分流、調查要專業，避免教師陷入無端消耗。家長若有疑慮，應先透過家長會或導師正式溝通，拒絕黑函與網路霸凌，共同維護教育現場的理性與尊重。

四、供給到位——擴大師資來源，讓想教書的人進得來、留得下。應擴大學士後及跨域師培機會，建立在職轉任制度與學分抵認、實作管道，讓有志投入教育者能順利入場。代理教師也應有完整的培訓、年資採計與轉任正式教師的管道，避免「長期臨時工」成為常態。

此外，班級人數應適度調降，導師工作負擔要設上限並制度化。校長的治理指標（KPI，關鍵績效指標）中，也應納入「教師帶教制度」（由資深教師指導新進教師的輔導機制），鼓勵經驗傳承，別讓第一年就成為離職年。教育部與地方政府也應公開各校的師資缺口、代理比例與行政負荷數據，讓政策建立在事實之上，公開透明、經得起檢驗。

尊師重道不是口號，而是制度設計與社會態度的綜合展現。把待遇補齊、把行政卸下、把濫訴關上、把通道打開，老師自然能回到「傳道、授業、解惑」的核心角色，年輕人才會願意投入教育、長久扎根。解決師資荒，從尊重專業開始；今天少一位好老師，明天就少一分國力。

