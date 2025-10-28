陽光行動／增加教職吸引力 學界：廢除校事會議防濫訴

面對來勢洶洶的少師化風暴，學界、教團都認為，教育部應針對教師建立法制化調薪機制，提升教師待遇，鬆綁社會人士回流教職也要有配套；再者，更應該廢除校事會議，防止濫訴，補充行政人力，減輕教師負擔。

全教總理事長侯俊良表示，早年教師的薪資尚有吸引力，但隨著經濟發展，各行各業薪資提升，教師薪資上漲緩慢，應盡快把落後的薪資差距補上，建立法治化調薪機制，才能慢慢扭轉現況，「時間不多了」。

暨南大學教育學院長陳啓東表示，教育部已請大學開設STEM類科教育學分班，讓有志投入教職的社會人士有機會修讀師資職前教育課程，卻沒有配套。以取得中教教師證為例，教育專業課程至少需取得廿六學分，並修讀教育專門課程，但因補修的課程多，又多只能隨班附讀，不能於假日期間進修，導致許多人卻步。

陳啓東說明，較妥適方法，應像過去為同一科系或有相關領域工作經驗，即可抵認專門課程學分，但還是需實習、考教檢。

陳啓東談到，校事會議在實務運作下演變成濫訴平台，反正檢舉他人沒負擔，「但被檢舉人怎麼去舉證自已沒做過的事？」進入調查後需找調查員、寫報告，若當事人不服還能繼續申訴、打官司。即便還教師清白，也已對當事人造成極大身心壓力。建議校事會議應廢除。

代理教師工會理事長黃湘仙也談到，國外多設有業界人士回任教師、取得教師資格等管道，但國內都把門檻拉太高。例如持有高中生物科教師證者，如果要轉任國中教自然科學，需補修其他其他科目，卻規定一定要於「在職狀態」回師培大學補完學分，幾乎是強人所難。

政大教育學系名譽教授秦夢群表示，教師工作繁複，加上家長濫訴，都造成教師重大壓力，「少師化」的現象會愈加惡化。現在最重要的是解決校事會議與家長投訴問題，以適當程序防止濫訴的現象。此外，對於校內適當行政人力的撥補也相當重要。

教育部前部長吳清基表示，校事會議至少要從「不具名投訴不處理」先改革，不具名就是不負責任，校園不應該花費時間和人力在不負責任的人事物身上，簡化庶務、優化體制，才能讓教師重拾對志業的熱情。

商品推薦