陽光行動／胃痛、失眠 教師抽屜永遠放止痛藥
少師化風暴席捲中小學校園，因為找不到老師，許多教師一天五、六節課連堂上，課程排得密不透風，還得跨科教授非自己專業領域的科目。午休時，本應短暫喘息，卻常是一邊扒著冷掉的便當，一邊批改作業或處理行政。校園裡，家政老師被迫兼任本土語與童軍課，歷史老師兼著教地球科學，跨領域代課已成常態。
長期超鐘點與繁重校務，更讓腸胃不適、頭痛、失眠成了教師們的新型態職業病，抽屜裡永遠放著止痛藥。資深老師張文隆奉勸年輕人千萬不要走上當老師這條不歸路，考上正式老師已經不是什麼光耀門楣的「上岸」風光，而是誤入「賊船」不幸遭遇的開始。如果教育環境再不及時糾正，未來教師的素質只會更差，沒有最差。
授課超鐘點 跨領域代課變常態
教師一天有多忙？根據教師法規定，教師每天工作八小時、一周工作四十小時為限，不過以國小教師為例，表定七時五十分上班，下午三時五十分下班，實際上很多老師為了顧學生上下學，七點出頭到校，四點半離開，國中更晚，得待到五點半、六點才下班，更別提在師資荒下，教師們得彼此分攤課務，而出現超鐘點情況。
有的老師還得兼任行政職，舉凡被認為最累的生輔，亦或是雜事如麻的總務、教務等，開不完的會議、回不完的公文，還有各種考核評鑑，都讓教師疲於奔命。
老師下班也不是完全放空休息，還得挪出時間改作業、出考題，再加上社群軟體發達，家長時常半夜突然想到就私訊一下，舉凡幫孩子請假、問回家作業等全都有，教師出於責任感往往再晚也會回應，形同隱性加班。
校園遇濫訴 離職師感嘆逆淘汰
至於外界最羨慕的寒暑假，卻有不少教師反映根本不像外界想得這麼開心，開會、進修、冬令營、夏令營、備課、寒暑修等，根本不得閒。
此外，教師法新增校園事件處理會議，衍生校園濫訴現象，也讓許多教師苦不堪言。 高雄市岡山國小教師林晉如，因家長的莫須有指控，歷經半年調查，雖然最終還她清白，然而這期間所承受的名聲毀壞、精神崩潰、不當訊問，卻讓她身心受創，決定離職。她感嘆，沒想到教育界的「逆淘汰」，竟然也會發生在自己身上。
師培生憂心 教師光環漸漸暗淡
正擔任實習教師的廖森為，高中時就立志當老師，上大一後按部就班規畫目標、修讀教程，但他觀察，很多同學認為修了教程也不一定要當教師，濫訴問題更成為實習教師、師培生間的擔憂。
一名王姓師培生也說，小時候嚮往當老師，現在卻目睹教師的光環漸漸暗淡，有學長姊考上教師後分享「考上才是一連串辛苦的開始。」先不論濫訴等問題，有些教師只是外型比較樸素或上課一時口誤，就被學生錄成影片放到網路上品頭論足。
