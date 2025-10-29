人民日報刊張學良侄孫文章 指光復節在台灣「被賦予對立割裂色彩」

大陸官媒近期在25日台灣光復節前後刊發多篇涉台文章，先前新華社連3天刊出署名「鍾台文」文章，論述兩岸「統一利好」；29日於《人民日報》13版刊出大陸全國政協委員、張學良之侄孫李大壯的文章「以史為鑑，走和平融合之道—我的兩岸見聞與思考」。李在文章裡提到「歷史告訴我們，分裂削弱民族，落後就要挨打」，呼籲兩岸可在多個領域合作。

李大壯文章裡也感慨，近年台灣社會對「光復」的理解和詮釋，與大陸存在不小差異。「本應是兩岸共同紀念、共同緬懷的日子，卻被賦予了對立甚至割裂的色彩。」

李的文章提到，台灣光復是他家族記憶中深深烙印，「我的大爺爺張學良將軍，是這一段歷史不可或缺的見證人」，「明年是西安事變90周年，這段歷史再次提醒我們：民族大義之上，沒有任何利益可以替代民族團結的需要」，「1946年，大爺爺被送往台灣，此後在寶島幽居40餘年，直至晚年才赴美。他命運的跌宕起伏，與兩岸歷史緊密相連。這份厚重的歷史記憶，促使我反思：兩岸之間究竟應當如何走出過去的創傷，邁向嶄新的未來？」

李指，9月2日，他以抗戰將領親屬身份赴京，與堂弟、張學良的孫子張居信一同出席港澳台同胞、海外有關人士紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年座談會；次日親歷閱兵，「讓我深刻感受到今日中華民族的自信與力量」，「作為抗戰將領親屬，我感到無比自豪，也更加堅定了繼續推動兩岸交流合作、投身民族復興的責任感與使命感。」

但李也稱，在一些台灣媒體和台獨分裂勢力、政治團體的論述中，「光復」被淡化甚至被重新定義，歷史敘事被肢解、曲解，缺乏應有的民族立場。「與之相比，在大陸，台灣光復明確被視為中國人民抗戰勝利的重要成果，是中華兒女團結奮鬥的結果。這種差異，折射出當下兩岸關係的複雜性，讓我感到相當遺憾，更感到任重道遠。」

李大壯認為，身為已任6屆的大陸全國政協委員，也作為抗戰將領親屬，深感歷史賦予使命，「我們應當在經貿、教育、科技、文化等領域加強合作，讓台灣同胞切身感受到兩岸關係改善帶來的實惠，和大陸同胞一道攜手開創美好未來。」