快訊

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

光復紀念前後北京對台動作不斷 陸學者：反獨促統進入「這類」新階段

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在台灣光復80周年紀念日前後，大陸對台動作不斷，中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清指出，這標誌著反獨促統事業進入新階段，具體而言，實現了從「應對挑戰」到「塑造大勢」的轉進。 （本報系資料照）
在台灣光復80周年紀念日前後，大陸對台動作不斷，中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清指出，這標誌著反獨促統事業進入新階段，具體而言，實現了從「應對挑戰」到「塑造大勢」的轉進。 （本報系資料照）

在台灣光復80周年紀念日前後，大陸對台動作不斷。環球網29日刊登中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清文章指出，這標誌著反獨促統事業進入新階段，彰顯捍衛國家主權、推進祖國統一的歷史主動。具體而言，實現了從「應對挑戰」到「塑造大勢」的轉進。

近日，大陸先是24日透過全國人大以法律形式設立台灣光復紀念日、25日舉行紀念台灣光復80周年大會，新華社連續刊發「鍾台文」署名文章發表對台政策立場，再到28日由公安機關宣布對民進黨不分區立委沈伯洋立案偵查。

陳桂清表示，近日，大陸方面在兩岸關係領域密集推出一系列重大行動，相互呼應、層層遞進，清晰勾勒出對台工作的新變化、新態勢，標誌著反獨促統事業進入歷史縱深推進的新階段，彰顯了祖國大陸捍衛國家主權、推進祖國統一的堅定決心與歷史主動。

陳桂清稱，如果說紀念台灣光復是從歷史與法理維度凝聚統一共識、塑造統一大勢，那麼新華社接連刊發鍾台文署名文章，則從現實與未來維度描繪了統一的光明藍圖。

陳桂清又指，歷史正義需要捍衛，分裂行徑必受嚴懲。大陸公安機關對沈伯洋立案偵查，是落實「懲獨22條」的具體行動，標誌著反獨工作「從政治警示向法治懲戒深化」，形成了「清單管理+精準懲戒+法律追責」的完整閉環。

陳桂清分析，一系列對台重大行動背後，在戰略導向層面，實現了從「應對挑戰」到「塑造大勢」的轉進，通過鞏固歷史記憶、明晰法理依據、描繪統一前景、嚴懲分裂行徑，主動塑造有利於統一的歷史氛圍與現實環境。

陳桂清聲稱，在工作方式層面，堅持「剛柔並濟、標本兼治」，既以最大誠意擴大兩岸交流合作，深化融合發展，又保持反獨高壓態勢。在價值立場層面，則都體現了「為台灣民眾著想的主張立場」。

台灣光復八十周年 光復節

延伸閱讀

沈伯洋遭中共立案調查 蔡明彥建議注意親中國家引渡措施

陸公安立案調查沈伯洋 民進黨：中國無權干涉台灣人民

遭重慶公安立案偵查 沈伯洋喊沒在怕：下一步大概是通緝

重慶公安立案偵查沈伯洋 指其透過「黑熊學院」從事分裂國家活動

相關新聞

光復紀念前後北京對台動作不斷 陸學者：反獨促統進入「這類」新階段

在台灣光復80周年紀念日前後，大陸對台動作不斷。環球網29日刊登中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清文章指出，這標誌著反...

台灣主權歸中華民國無疑義 學者指重點是「九二默契」：不然就是找死

今年逢台灣光復80周年，台大歷史系名譽教授吳展良今在直播節目「志聖鮮思」上表示，在中華民國的立場，台灣的主權當屬中華民國...

新華社「鍾台文」第3發：台灣出路只有一條 即走向「祖國」完全統一

新華社繼26、27日連續刊發「鍾台文」署名文章後，28日再度發表「祖國必然統一勢不可擋」署名文章，強調大陸實力決定「台獨...

新華社再刊「鍾台文」 倡兩岸坐下來談出合理的「兩制」台灣方案

在台灣光復節紀念日後，大陸近期一連串對台宣傳動作不斷。28日新華社再刊發署名「鍾台文」文章，篇名為「祖國必然統一勢不可擋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。