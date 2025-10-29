光復紀念前後北京對台動作不斷 陸學者：反獨促統進入「這類」新階段

在台灣光復80周年紀念日前後，大陸對台動作不斷。環球網29日刊登中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清文章指出，這標誌著反獨促統事業進入新階段，彰顯捍衛國家主權、推進祖國統一的歷史主動。具體而言，實現了從「應對挑戰」到「塑造大勢」的轉進。

近日，大陸先是24日透過全國人大以法律形式設立台灣光復紀念日、25日舉行紀念台灣光復80周年大會，新華社連續刊發「鍾台文」署名文章發表對台政策立場，再到28日由公安機關宣布對民進黨不分區立委沈伯洋立案偵查。

陳桂清表示，近日，大陸方面在兩岸關係領域密集推出一系列重大行動，相互呼應、層層遞進，清晰勾勒出對台工作的新變化、新態勢，標誌著反獨促統事業進入歷史縱深推進的新階段，彰顯了祖國大陸捍衛國家主權、推進祖國統一的堅定決心與歷史主動。

陳桂清稱，如果說紀念台灣光復是從歷史與法理維度凝聚統一共識、塑造統一大勢，那麼新華社接連刊發鍾台文署名文章，則從現實與未來維度描繪了統一的光明藍圖。

陳桂清又指，歷史正義需要捍衛，分裂行徑必受嚴懲。大陸公安機關對沈伯洋立案偵查，是落實「懲獨22條」的具體行動，標誌著反獨工作「從政治警示向法治懲戒深化」，形成了「清單管理+精準懲戒+法律追責」的完整閉環。

陳桂清分析，一系列對台重大行動背後，在戰略導向層面，實現了從「應對挑戰」到「塑造大勢」的轉進，通過鞏固歷史記憶、明晰法理依據、描繪統一前景、嚴懲分裂行徑，主動塑造有利於統一的歷史氛圍與現實環境。

陳桂清聲稱，在工作方式層面，堅持「剛柔並濟、標本兼治」，既以最大誠意擴大兩岸交流合作，深化融合發展，又保持反獨高壓態勢。在價值立場層面，則都體現了「為台灣民眾著想的主張立場」。