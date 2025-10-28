台灣主權歸中華民國無疑義 學者指重點是「九二默契」：不然就是找死

今年逢台灣光復80周年，台大歷史系名譽教授吳展良今在直播節目「志聖鮮思」上表示，在中華民國的立場，台灣的主權當屬中華民國。他認為，重點在如何讓中華民國存續，須改善兩岸關係，不然就是「找死」。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇邀請吳展良，討論台灣光復與定位問題。吳展良說，二戰後台灣回歸中華民國，當時台灣民眾歡欣鼓舞，終於脫離殖民統治。而國民黨統治跟日本殖民時期相比退步，又屬威權政治，衍生許多衝突與問題。

吳展良表示，「二二八」慘劇後許多台灣人，尤其知識分子，改變對政府態度，令部分台灣人後來質疑光復，並對中國意識與中國人認同產生問題。2000年，民進黨政府廢除台灣光復節，之後是否稱「光復」變成嚴重政治議題，至今爭議不斷。

吳展良指出，從大歷史的角度看，台灣原屬清朝。甲午戰爭割台，日本把台灣強行自中國系統奪走，違台灣人意志，產生激烈抗日行動。以中華民國的角度來講，中華民國繼承清朝，經八年抗戰才聯合盟國打敗日本，稱光復台灣沒有問題。從台灣人民角度來講，回到原本屬於自己的文字、語言、信仰與文化，脫離殖民，擁有真正同胞的地位，本也應叫做光復。

吳展良續指，1943年「開羅宣言」，明定日本需放棄侵略的土地，歸還中國；1945年「波茲坦宣言」再次確認「開羅宣言」內容，當時國際共識就是台灣還給中華民國。問題出在因為此二者皆屬宣言、公告性質，不是正式國際條約。

吳展良說，到1951年正式要簽署「舊金山和約」時，中華民國政府已到台灣，中華人民共和國成立，誰代表中國就有問題。法理上台灣歸誰確實沒有講清楚，留下爭論空間。1952年「中日和約」規定台澎的居民是中華民國國民，進一步肯定台灣應屬中華民國，但有關領土與主權歸屬問題，仍受部分人士的質疑。在中華民國的立場，台灣的主權當屬中華民國。

吳展良認為，在當今嚴峻的情勢下，如何讓中華民國存續才是真正重點。台灣應接受「一個中國，求同存異」的「九二默契」，堅守自由民主體制，積極提高軍備，與能護我、友我的國家深入合作，努力與大陸維繫兩岸一家人，兄弟各自努力的情感。不能仰望別人的慈悲，但須改善兩岸關係，不然就是「找死」。

何志勇說，今年台灣光復節，民進黨政府「只放假不紀念」。對比之下，今年中國大陸正式將10月25日台灣光復定為國家級紀念日，並舉行全國性紀念活動，對岸已開始要搶台灣光復的話語權。從邏輯與法理上來講，若仍鼓吹「台灣地位未定論」，不僅曲解歷史，更形同迎合北京對外宣稱的「一個中國原則」，間接否定中華民國的存在與正統，反而會使台灣在1972年日本轉而承認中共之後，於法理上變成中華人民共和國的一部分。