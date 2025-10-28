新華社「鍾台文」第3發：台灣出路只有一條 即走向「祖國」完全統一

新華社繼26、27日連續刊發「鍾台文」署名文章後，28日再度發表「祖國必然統一勢不可擋」署名文章，強調大陸實力決定「台獨」沒有出路、統一不可抗拒，外部干涉不會得逞，「倚外謀獨」只會失敗，「台灣的出路有且只有一條，就是走向祖國完全統一」。

文章全文分三大部分：「兩岸統一是民心所向」、「兩岸統一是大義所在」、「兩岸統一是大勢所趨」。文章指出，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，也是中華民族偉大復興的應有之義。兩岸同屬一個中國，「祖國」統一大勢不可阻擋，統一不是選擇，而是必然。兩岸中華兒女一定能早日解決台灣問題，共享民族復興榮耀。

文章提到，自宋元以來，台灣大部分時間都是統一國家組成部分。即便在被日本侵占的50年裡，台灣同胞武裝、非武裝反抗不曾停止，數萬人奔赴大陸參加抗戰，最終與大陸同胞共同勝利，台灣光復、回歸祖國，展現台灣同胞光榮的愛國傳統。兩岸同胞同屬中華民族，完成國家統一是全體中華兒女孜孜以求的願望。

文章表示，兩岸交流合作日益廣泛，互動密切，給台灣同胞帶來實際好處，說明兩岸和則兩利、合則雙贏，兩岸同胞走近走親的意願是任何力量壓制不了的。文章批評，「台獨」分裂勢力推動「去中國化」「漸進台獨」，毒害青少年，製造「分離意識」，危害台灣前途，甘當美國等西方國家「以台遏華」的棋子，終將遭到歷史和人民審判。

該文強調，「國家統一是全體中國人民意志的強烈表達。解決台灣問題是中國人自己的事，只能也必須由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。這不僅是民族情感使然，更是國家行使主權的必然。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。統一，是中華民族根本利益所在，也是台灣同胞福祉的最大保障。」

該章提到，「祖國」大陸經濟、科技、軍事、文化及綜合國力躍升，國際地位和影響力明顯增強，民族復興勢不可擋，「統一事業進入新歷史進程。」大陸優勢持續轉化為推進統一的能力，必將促進兩岸交流交融，加深兩岸同胞利益和情感聯結，牽引兩岸關係朝統一方向前行。「祖國大陸的實力決定了『台獨』分裂沒有出路、統一不可抗拒，決定了外部干涉不會得逞、『倚外謀獨』只會失敗，台灣的出路有且只有一條，就是走向祖國完全統一。」

文章稱，「中華民族一定是強必統，統更強」。「從兩岸實力對比和國際格局演變趨勢看，只會對支持統一的正義一方越來越有利。兩岸坐下來談，談出合理的『兩制』台灣方案，不僅台灣現有社會制度會得到充分尊重、實現高度自治，台灣同胞還可以更廣泛參與國家治理和國際事務，與大陸同胞一道當家做主。」

文章最後表示，「青山遮不住，畢竟東流去。兩岸統一既是歷史定論、法理必然，也是民心所向、大義所在，更是不可阻擋、不可逆轉的時代洪流。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。」