新華社再刊「鍾台文」 倡兩岸坐下來談出合理的「兩制」台灣方案

在台灣光復節紀念日後，大陸近期一連串對台宣傳動作不斷。28日新華社再刊發署名「鍾台文」文章，篇名為「祖國必然統一勢不可擋」。文章提倡兩岸坐下來談，談出合理的「兩制」台灣方案，「不僅台灣現有社會制度會得到充分尊重、實現高度自治，台灣同胞還可以更廣泛參與國家治理和國際事務，與大陸同胞一道當家做主，在更廣袤的土地上實現治國安邦、經天緯地的理想。」

文章還引述孫中山曾稱，「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」

這是26日以來「鍾台文」第3篇關於台灣問題的文章。27日新華社刊出鍾台文「兩岸關係發展和統一利好」，26日新華社刊出鍾台文「台灣問題的由來和性質」。

最新一篇文章裡，「鍾台文」稱，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，也是中華民族偉大復興的應有之義。兩岸同屬一個中國，祖國統一大勢不可阻擋，這是中華民族走向偉大復興的時、勢、義所決定的。統一不是一種選擇，而是一種必然。在中華民族走向偉大復興的歷史征程中，兩岸中華兒女一定能夠早日解決台灣問題，實現祖國完全統一，共享民族復興榮耀。」

該文指，中華民族幾千年的歷史長河中，統一始終是歷史發展的主流。中華民族書寫了輝煌的歷史，創造了燦爛的文明，深刻認識到「統則強、分則亂」的興衰規律，形成了追求「大一統」的共同價值取向。

文章還指，自宋元以來，台灣絕大多數時間都是統一的多民族國家的一部分。即便是在被日本非法侵占的50年裡，台灣同胞武裝、非武裝反抗日本殖民統治從未停止，更有數萬人胸懷「欲救台灣，必先救祖國」的信念，奔赴祖國大陸參加抗日戰爭，最終與大陸同胞共同取得抗戰的偉大勝利，台灣隨之光復、回歸祖國。

該文提到，「兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，完成國家統一是全體中華兒女孜孜以求的願望。有全體14億多中國人匯聚的智慧和力量作支撐，實現國家統一的民意無比堅實、基礎無比雄厚、力量無比強大。」

該文也批評，「台獨」分裂勢力一意孤行，背棄民族大義，甘當美國等西方國家「以台遏華」的棋子，配合其打壓遏制大陸發展，甚至不惜將民族利益出賣給外部勢力，損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，終將遭到歷史和人民的審判和懲處。

該文也引述中共總書記習近平稱，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決」，並指決定兩岸關係走向的關鍵因素是「祖國大陸的發展進步」。