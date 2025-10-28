繼2篇「鍾台文」後 人民日報點名多位綠營人士否認光復是「學理謬誤」

繼大陸官媒2篇「鍾台文」署名文章談論兩岸議題後，《人民日報》28日在10版刊出大陸學者批評「台獨否認光復的學理謬誤」，批評賴清德總統刻意選擇在8月15日鼓噪所謂「終戰」80周年，散播錯誤二戰史觀，並指賴在「團結十講」中絕口不提台灣光復，還點名民進黨秘書長徐國勇、發言人吳崢及立委林宜瑾等綠營人士。

這篇題為《不容青史盡成灰——「台獨」分裂勢力否認台灣光復歷史的學理謬誤》的文章，由中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員李細珠撰寫。

李細珠在文中指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利、以及台灣光復80周年，但台灣島內「台獨」勢力卻不斷散發歪曲、否認台灣光復歷史的言論。文章認為，「終戰紀念」、「台灣沒有光復節」、「台灣地位未定論」等敘事虛假失實，亟須從學理層面辨正。

文章提到，賴清德刻意選擇在8月15日宣揚「終戰」80周年，散播錯誤二戰史觀，隻字不提中國人民的「抗戰」，甚至主張「不分同盟國與軸心國」。台灣國史館舉辦「抗日戰爭紀念活動」，以「中日戰爭結束與終戰接收」取代「抗戰勝利」，被指淡化日本軍國主義侵略的性質，該文指這是典型的跪舔日本軍國主義的「皇民史觀」。

李細珠批評，賴清德當局為「媚日謀獨」，刻意淡化日本侵華暴行，妄圖借外部勢力對抗中國大陸。文中指，台灣網友痛斥這是「對民族的犯罪」。另外，賴清德在「團結十講」中絕口不提台灣光復，顯示選擇性遺忘。

文章並點名，林宜瑾在台灣恢復光復節休假時，將光復節汙衊為「國民黨主導的糖衣毒藥」，甚至宣稱是「台灣人再度被殖民」。徐國勇更直接否認光復節的存在，妄稱「沒有什麼台灣光復節」；吳崢在回應媒體提問時，確認表示「黨秘書長的發言當然就代表民進黨」。

李細珠在文中強調，民進黨當局否認抗戰勝利後台灣接收為光復，但歷史不容否認，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等國際法文件已確認中國對台主權。1945年10月25日，陳儀接受日本台灣總督投降，宣告台灣及澎湖列島正式重入中國版圖，台灣光復是抗戰勝利的重要成果。

文章亦提及，「台灣地位未定論」為美國在1950年朝鮮戰爭後阻撓中國統一而炮製，1951年《舊金山和約》規定日本放棄台灣，但未明言歸屬中國。中華人民共和國未受邀參會，並認定該和約非法無效。李細珠批評，賴清德當局「倚美謀獨」，揮舞「台灣地位未定」幌子在台獨路上狂奔，「但戰後台灣光復、回歸中國已是鐵證，任何荒謬言論都無法改變此事實。」

文章指，賴清德當局歪曲、否認台灣光復歷史的行徑，是「倚外謀獨」的表現，背離民意，遭兩岸與國際有識之士共同唾棄。李稱這些行為改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，也動搖不了國際社會堅持一個中國原則的共識。文章最後呼籲，在抗戰勝利與台灣光復80周年之際，兩岸同胞應銘記歷史、反對「台獨」，共同追求祖國統一與民族復興。