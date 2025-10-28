陸發布「鍾台文」署名文章 學者：未來數月 兩岸交流機遇期

針對新華社發布「鍾台文」署名的文章，本報記者詢問總統府及民進黨，均表示以陸委會回應為主。國民黨表示，國民黨堅定以中華民國憲法、黨綱黨章的立場，持續推動兩岸和平穩定的交流。

國民黨主席當選人鄭麗文昨在新竹說，國際情勢變化快速，近來美方重要媒體與智庫的報導，凸顯各界對兩岸局勢的高度關注，希望國民黨能成為兩岸關係的「定海神針」，確保和平與安全，不要在二○二八之前出現任何軍事衝突或風險。

將接任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，該文可以解讀為陸方對台灣釋出最柔軟的姿態。國民黨立委陳玉珍分析，台灣一面倒倚靠在美國身上，不僅時代雜誌有美國智庫專家文章批評賴清德總統，連新加坡都反對台灣獨立，這次大陸以「鍾台文」為名發文章，既是留個「迴旋空間」，也是一次試驗，再一次釋出善意，釋放出軟的一面；不過，挑在川習會前發文章，是要強調中美平起平坐，但同時也提醒民進黨政府「回頭是岸」，這是表現硬的一面。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，該文所提四大部分內容，根本是四大謬誤，台灣不屬於中國、台灣問題必由台灣人自己解決，民進黨政府對兩岸理性對話始終保持善意與開放，但前提是兩岸互惠平等、不犧牲台灣利益；中國最近動作頻頻，顯示中國當局面對世界各國挺台力道增強而承受莫大壓力。

民眾黨發言人張彤表示，民眾黨在兩岸關係一向堅守「台灣自主，兩岸和平」的理念，主張兩岸必須基於對等尊嚴與相互善意，才有機會展開實質有意義的對話溝通；相反地，中共持續透過官媒釋出片面獨斷主張，只會加深台灣人民反感，不僅無助於兩岸關係穩定，反倒讓人民之間的距離越來越遠，加深區域安全的不確定性。

政大國關中心昨天舉辦中共四中全會與台灣光復八十周年座談會，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨表示，在美國總統川普明年訪問大陸之前，美台關係成為美中關係的引爆點機率不高，因此從現在到明年三月大陸全國人大通過十五五規畫前，是兩岸推動民間交流、社會交流的機遇期，是否願意運用，取決於兩岸執政者的智慧。