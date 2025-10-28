聽新聞
光復節後 川習會前 陸官媒發文「認同兩岸一家人可對話」

聯合報／ 記者陳宥菘黃雅慧／台北報導
新華社發表署名「鍾台文」文章稱，只要不分裂國家，兩岸完全可以坐下來對話溝通。圖為馬英九基金會去年邀請陸生團來台交流。圖／聯合報系資料照片
新華社發表署名「鍾台文」文章稱，只要不分裂國家，兩岸完全可以坐下來對話溝通。圖為馬英九基金會去年邀請陸生團來台交流。圖／聯合報系資料照片

台灣光復八十周年次日、川習會登場前夕，新華社廿六日晚發表署名「鍾台文」文章稱，只要不分裂國家，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通，化解矛盾，累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁。

「鍾台文」意指中共中央台辦刊文，可視為北京對台政策立場。文章稱，雖然兩岸長期政治對立，但中國主權和領土從未分割，台灣是中國一部分的地位從未改變。並稱，聯大二七五八號決議的邏輯前提正是「台灣屬於中國」，一中原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

文章就九二共識的說法是，卅多年前，海峽兩岸雙方達成了各自以口頭方式表達「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，明確界定了兩岸關係的性質。文章強調，體現一個中國原則的「九二共識」是台海和平穩定的定海神針，堅持之，則兩岸關係就能改善和發展，反之則緊張動盪。

新華社廿七日晚再發「鍾台文」文章，聲稱「兩岸統一的好處」，連續兩天以「鍾台文」對兩岸議題表態。

文章中將兩岸統一的好處分成五點，包含尊重生活方式、保障合法權益；突破經濟發展瓶頸，分享國家發展紅利；財政盡可用之於民，盡享國家整體資源；共享大國尊嚴，及遠離戰爭風險。

針對「統一後」社會制度，文章稱，大陸追求的國家統一，不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣現行社會制度和生活方式等將得到充分尊重，實行「愛國者治台」、高度自治。

經濟方面，文章稱，兩岸共同市場建成後，台灣商品進入大陸將全部實現零關稅。並稱，台灣財政稅收盡可用於改善民生，現行防務預算不再為「台獨」分裂埋單，將可大量投入醫療、教育、養老等民生領域。對外關係上，經「中國中央政府」批准，外國可在台設立領事機構或其他官方、半官方機構，國際組織可在台設立辦事機構。

政大國關中心主任王信賢分析，該文層級高，清楚呈現一中原則、九二共識，一脈相承於近期中共總書記習近平給國民黨主席當選人鄭麗文賀電、人大常委會通過設立台灣光復紀念日、政協主席王滬寧在台灣光復八十周年講話，一定都是事先準備好的；北京持續推進統一進程。他並指文章內容調性偏軟，但仍設有政治前提，台灣方面要接球的難度很高。

陸委會：民主、專制不能相融

針對「鍾台文」文章，陸委會昨回應，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融。

陸委會透過書面表示，台灣人民向來堅持自由民主的生活方式，香港經驗也已證明，「一國兩制」最終就是中共專制統治，中共所謂「統一」後發展前景對台灣人民毫無吸引力；希望中共放棄對台恫嚇壓迫，和平共處，才最符合兩岸人民的共同利益。

台灣光復八十周年 光復節

觀察站／加強促統起手式 5年內有動作

中共透過法定程序設定「台灣光復紀念日」後、川習會前夕，新華社發表中央台辦立場「鍾台文」文章，主要用意是為「台灣問題」定調...

陸發布「鍾台文」署名文章 學者：未來數月 兩岸交流機遇期

針對新華社發布「鍾台文」署名的文章，本報記者詢問總統府及民進黨，均表示以陸委會回應為主。國民黨表示，國民黨堅定以中華民國...

新華社稱兩岸一家人可對話 學者：北京對台政策一錘定音

台灣光復80周年紀念日過後、「川習會」即將會晤之際，新華社發出署名「鍾台文」的長文，引發外界關注。政治大學國際關係研究中...

新華社發文喊兩岸一家人可溝通 學者：北京統一進程逐步推進中

大陸官方舉辦紀念台灣光復80周年紀念活動後，大陸國家主席習近平與美國總統川普將會面之際，台灣問題成為重要敏感議題。新華社...

認同兩岸一家人就可對話？陸委會：民主與專制不相融

台灣光復80周年紀念日次日，新華社26日晚間發表署名「鍾台文」的文章稱，「只要認同兩岸都是中國人、一家人，就可對話溝通，...

