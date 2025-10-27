新華社稱兩岸一家人可對話 學者：北京對台政策一錘定音

台灣光復80周年紀念日過後、「川習會」即將會晤之際，新華社發出署名「鍾台文」的長文，引發外界關注。政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯分析，這篇文章等同中共中央台辦的正式發聲，具有「一錘定音」的政治意涵，意味北京正從定義「台灣問題」起步，進入推動統一進程的新階段。

新華社這篇2,500餘字的署名「鍾台文」題為《台灣問題的由來和性質》的文張，內容包括「歷史不容篡改，台灣屬於中國地位已定」、「台灣問題因民族弱亂而產生」、「台灣是中國一部分的地位從未改變」、「台灣問題必然要由中國人自己解決」等四大部分，並指出只要不分裂國家、認同兩岸都是中國人、一家人，雙方即可坐下來對話，化解矛盾、累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁，凝聚統一共識。

對此，曾偉峯向本報分析指，署名「鍾台文」的文章應為中共中央台辦所撰，等同黨中央對台立場的正式表述，象徵北京對台政策進入新階段。他指，中共先前提出的《黨解決台灣問題總體方略》為官方方針，此篇文章可視為延伸，目的是重新定義「台灣問題」。他稱，「這篇文章是非常重要的文件」，是「解決台灣問題進程的第一步」。

對發布時機，曾偉峯分析，若與將登場的川習會有關，意在提醒美方「不要越線」，但更大程度上與近期中共政策步調一致。今年來，中共以「組合拳」方式在外交、法律與宣傳層面同時推進，包括大陸外交部長王毅在國際場合強調「真正的台海現況」是「台灣是中國一部分」，並援引聯合國2758號決議強化法理主張；同時，舉辦台灣光復節活動，並將其納入法定紀念日。他指，「從外交到內政再到兩岸，這是中共在打組合拳，把台灣問題的詮釋權（歷史與法理）牢牢抓在手上。」

針對文章內容，曾偉峯認為，文章語氣偏「軟性」，未提「不放棄非和平手段」等強硬措辭，而是強調「只要認同兩岸同屬中國人，就可以坐下來溝通」，一方面向台灣釋出對話訊號；另方面向美國劃定底線，「文章明確指出，台灣問題是兩岸間的問題，美國不應介入，同時對台與美國各自傳遞訊息」。

曾偉峯說，新華社這篇文章與王滬寧、王毅等近期表態呼應，均圍繞「一個中國」與「民族復興」框架，文章再次提到「統一是民族復興的題中之義，意味著在實現民族復興前一定要完成統一」。

另，談及中共推進統一進程，曾偉峯提出「階段論」：第一階段是明確台灣問題，定義為「歷史問題、不是主權問題」，與王毅所稱的「真正的台海現況」相呼應，目的抓住歷史詮釋權；接著兩岸談如何處理台灣問題；之後則是「為統一做準備」。他總結，「這篇文章就是中央把事情定調，後續按表操課，可談就談，不能談就鬥爭。」