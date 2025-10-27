認同兩岸一家人就可對話？陸委會：民主與專制不相融

台灣光復80周年紀念日次日，新華社26日晚間發表署名「鍾台文」的文章稱，「只要認同兩岸都是中國人、一家人，就可對話溝通，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁，為實現祖國完全統一凝聚共識」。陸委會27日回應重申，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融。

據悉，「鍾台文」即是中共中央台辦的筆名。這篇2,500餘字的文章題為「台灣問題的由來和性質」，除前言和結語外共分四大段落，分別為：「歷史不容篡改，台灣屬於中國地位已定」、「台灣問題因民族弱亂而產生」、「台灣是中國一部分的地位從未改變」、「台灣問題必然要由中國人自己解決」。

文章最後表示，歷史事實充分證明，體現「一個中國原則」的「九二共識」是台海和平穩定的定海神針。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通，化解矛盾，累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁，為實現祖國完全統一凝聚共識。

陸委會27日通過書面回應重申，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主的生活方式。香港經驗也已經證明，「一國兩制」最終就是中共專制統治，中共所謂「統一」後發展前景對台灣人民毫無吸引力。

陸委會表示，希望中共放棄對台恫嚇壓迫，和平共處、和諧來往才最符合兩岸人民的共同利益。

此前，在10月25日台灣光復80周年之際，大陸先是在24日由全國人大常委會通過設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定，25日則是在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復八十周年大會」，由全國政協主席王滬寧發表最新對台論述，表示和平統一後，台灣有經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、民生福祉、精神文化生活等7個「會更好」。