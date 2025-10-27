連辦「台灣光復紀念日」活動 陸強化「必然統一」說服力

在台灣光復節後，大陸持續舉辦系列紀念活動，在北京市昨天就至少有兩場有關設立「台灣光復紀念日」的大型活動、座談會登場，包括由大陸全國台聯主辦的「各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動」，和由北京清華大學台研院北京市台辦主辦的座談會。清華大學台灣研究院院長巫永平稱，設立台灣光復紀念日，正是強化「國家必然統一」這個話語體系說服力和影響力的重要步驟。

據中新社，由大陸全國台聯主辦的「銘記歷史 捍衛成果 守護家園 共創未來」——各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動26日在北京舉行。會上，來北京參加相關活動的台灣統派人士、勞動黨主席吳榮元說，大陸以國家名義設立台灣光復紀念日，具有反「獨」鬥爭的特定現實意義，回擊了「台獨」分裂勢力為迎合外部干涉而炮製的「去中國化」和所謂「台灣地位未定論」。

大陸全國台聯黨組書記紀斌在會上稱，「台灣光復是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環」。

中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申表示，大陸舉行規模宏大的紀念活動，展示了有權利維護國家主權和領土完整，也向國際社會宣告，堅決反對任何「台獨」分裂活動，牢牢掌握兩岸關係的主導權和主動權。

另在由北京市台辦、北京清華大學台灣研究院共同主辦的設立台灣光復紀念日座談會上，清華大學台灣研究院院長巫永平表示，設立台灣光復紀念日是塑造國家必然統一大勢的最新措施。

巫永平說，國家必然統一的大勢，包括綜合國力和話語體系。如今設立台灣光復紀念日，正是強化「國家必然統一」這個話語體系說服力和影響力的重要步驟。

值得注意的是，除對內宣講、對台宣傳，大陸也在海外舉辦系列活動，例如大陸駐英國使館舉行紀念台灣光復80周年座談會，就於當地時間25日舉辦，大陸駐英國大使鄭澤光也出席講話，強調「一個中國原則」是大陸和世界各國建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提，喊話全英華人為統一不懈奮鬥。