快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

連辦「台灣光復紀念日」活動 陸強化「必然統一」說服力

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸全國台聯昨在北京舉辦「銘記歷史 捍衛成果 守護家園 共創未來——各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動」。（中新網）
大陸全國台聯昨在北京舉辦「銘記歷史 捍衛成果 守護家園 共創未來——各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動」。（中新網）

在台灣光復節後，大陸持續舉辦系列紀念活動，在北京市昨天就至少有兩場有關設立「台灣光復紀念日」的大型活動、座談會登場，包括由大陸全國台聯主辦的「各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動」，和由北京清華大學台研院北京市台辦主辦的座談會。清華大學台灣研究院院長巫永平稱，設立台灣光復紀念日，正是強化「國家必然統一」這個話語體系說服力和影響力的重要步驟。

據中新社，由大陸全國台聯主辦的「銘記歷史 捍衛成果 守護家園 共創未來」——各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動26日在北京舉行。會上，來北京參加相關活動的台灣統派人士、勞動黨主席吳榮元說，大陸以國家名義設立台灣光復紀念日，具有反「獨」鬥爭的特定現實意義，回擊了「台獨」分裂勢力為迎合外部干涉而炮製的「去中國化」和所謂「台灣地位未定論」。

大陸全國台聯黨組書記紀斌在會上稱，「台灣光復是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環」。

中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申表示，大陸舉行規模宏大的紀念活動，展示了有權利維護國家主權和領土完整，也向國際社會宣告，堅決反對任何「台獨」分裂活動，牢牢掌握兩岸關係的主導權和主動權。

另在由北京市台辦、北京清華大學台灣研究院共同主辦的設立台灣光復紀念日座談會上，清華大學台灣研究院院長巫永平表示，設立台灣光復紀念日是塑造國家必然統一大勢的最新措施。

巫永平說，國家必然統一的大勢，包括綜合國力和話語體系。如今設立台灣光復紀念日，正是強化「國家必然統一」這個話語體系說服力和影響力的重要步驟。

值得注意的是，除對內宣講、對台宣傳，大陸也在海外舉辦系列活動，例如大陸駐英國使館舉行紀念台灣光復80周年座談會，就於當地時間25日舉辦，大陸駐英國大使鄭澤光也出席講話，強調「一個中國原則」是大陸和世界各國建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提，喊話全英華人為統一不懈奮鬥。

台灣光復八十周年 光復節

延伸閱讀

使用大陸石材、行控中心漏水…周刊爆料桃捷綠線有弊案 桃園捷工局回應了

大陸9月工業利潤年增21.6% 創近2年新高

陸產AI晶片市占大躍進 搶下本土市場半壁江山

從投行看大陸／台商股權重組重點分析

相關新聞

連辦「台灣光復紀念日」活動 陸強化「必然統一」說服力

在台灣光復節後，大陸持續舉辦系列紀念活動，在北京市昨天就至少有兩場有關設立「台灣光復紀念日」的大型活動、座談會登場，包括...

北京紀念80年前台灣光復 是認定二次光復為時不遠？

中國大陸首度由全國人大常委會以法律形式，訂定了「台灣光復紀念日」這一個節日。而這個舉措最核心的意義，並不是北京在台灣光復了80年後才想到要紀念這個日子，於是趕緊亡羊補牢開始紀念；紀念80年前的那場光復只是最表層的意涵，它隱含著的更深層的意涵是：台灣已經再次淪陷於殖民主義底下，如今北京準備二次光復台灣。

上海辦紀念台灣光復紀念會 稱捍衛台灣回歸成果

大陸全國人大常委會24日表決通過，以法律形式將10月25日設立為「台灣光復紀念日」。上海市台辦、台盟上海市委、上海市台聯...

川習會前 新華社發署名文章：認同兩岸一家人就可對話溝通

台灣光復80周年紀念日次日、「川習會」登場前，新華社26日晚間發表2,500餘字署名「鍾台文」的文章稱，「只要不分裂國家...

台灣光復80周年敏感時刻 央視：多架共機赴台島周邊模擬對抗訓練

在台灣光復80周年之際，大陸對台動作頻頻。央視軍事26日晚間報導，近日，共軍東部戰區空軍多支部隊開展實戰化訓練，多架轟-...

陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡

在大陸全國人大訂定「台灣光復紀念日」後，大陸官媒公布了大陸吉林一號拍攝的日月潭、阿里山、台北市區、中正紀念堂、基隆河、新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。