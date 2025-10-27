上海辦紀念台灣光復紀念會 稱捍衛台灣回歸成果

大陸全國人大常委會24日表決通過，以法律形式將10月25日設立為「台灣光復紀念日」。上海市台辦、台盟上海市委、上海市台聯26日舉辦上海市紀念台灣光復主題紀念會。上海市台辦主任金梅表示，全國人大常委會設立為台灣光復紀念日，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。

據上海市台辦新媒體中心「滬台通」26日消息，當天上午，上海市台辦、台盟上海市委、上海市台聯在上海歷史博物館共同舉辦「銘記歷史 緬懷先烈 守護家園 共創未來」上海市紀念台灣光復主題紀念會。會前，上海市委常委陳通會見與會台灣嘉賓及在滬各界台灣同胞。

消息稱，在滬台商、台胞、台青等各界別代表人士，及抗日志士後代、部分台灣島內青年近百人共聚一堂。共同銘記抗戰歷史，緬懷抗日先烈，捍衛台灣光復回歸祖國的勝利成果，守護中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

上海市台辦主任金梅表示，24日，全國人大常委會根據憲法作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。這一莊嚴決定，集中反映了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同心願和集體意志，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。

金梅並稱，兩岸同胞要共同擔負起弘揚以愛國主義為核心的民族精神的歷史責任、守護中華民族共同家園的歷史責任、推動兩岸關係和平發展的歷史責任、實現中華民族偉大復興的歷史責任。

上海市台協會長張簡珍致詞時表示，中華民族的偉大復興，台灣同胞不應該缺席，也沒有缺席。台商在大陸發展的近四十年，既是經濟社會發展的參與者和建設者，更是見證者和受益者。

張簡珍並呼籲所有在滬台胞、台商、台青，要銘記歷史、以身作則，以台灣光復80周年為契機，團結攜手，為中華民族的偉大復興而努力奮鬥，共同創造兩岸關係的美好未來。