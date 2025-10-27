川習會前 新華社發署名文章：認同兩岸一家人就可對話溝通

台灣光復80周年紀念日次日、「川習會」登場前，新華社26日晚間發表2,500餘字署名「鍾台文」的文章稱，「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通，化解矛盾，累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁。」

新華社這篇題為「台灣問題的由來和性質」的署名文章除前言和結語共分四大部分，分別為：「歷史不容篡改，台灣屬於中國地位已定」、「台灣問題因民族弱亂而產生」、「台灣是中國一部分的地位從未改變」、「台灣問題必然要由中國人自己解決」。

文章稱，80年前，中國人民取得了抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復。其後不久，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，由此產生了台灣問題。

文章表示，「台灣問題因民族弱亂而產生，是上世紀40年代中國內戰遺留的問題，是一個國家、一個民族的內部事務，必將隨著民族偉大復興而徹底解決。」

新華社這篇署名文章從公元230年，三國時期吳人沈瑩所著《臨海水土志》留下了關於台灣最早的記述，強調「台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰」。

對於當前兩岸對峙狀態，文章指出，「1949年10月，中華人民共和國成立。同年底，國民黨統治集團退踞台灣。正在中國人民解放軍著手進行解放台灣的準備時，1950年6月25日，朝鮮內戰爆發。美國趁機派軍隊進入台灣海峽，阻撓人民解放軍解放台灣，並扶持國民黨統治集團，由此產生了台灣問題，遺留至今。」

新華社在文章中重申北京當局對「台灣是中國一部分的地位從未改變」的論述：「1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使全中國的主權，包括對台灣的主權。」

文章還提到，越來越多的國家堅定奉行一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為完成國家統一所作的一切努力。

針對「九二共識」內涵，文章稱，「30多年前，海峽兩岸雙方達成了各自以口頭方式表達「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識（後被稱為『九二共識』』），明確界定了兩岸關係的性質，即海峽兩岸同屬一個中國，共同謀求國家統一。」

文章強調，「歷史事實充分證明，體現一個中國原則的『九二共識』是台海和平穩定的定海神針。堅持一個中國原則和『九二共識』，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益；背離一個中國原則和『九二共識』，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞切身利益就會受損。」

「2,300萬台灣同胞都是中華民族一分子，都是中國人。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。兩岸不是『國與國關係』、也不是『一中一台』。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通，化解矛盾，累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁，為實現祖國完全統一凝聚共識！」