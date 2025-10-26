台灣光復80周年敏感時刻 央視：多架共機赴台島周邊模擬對抗訓練

在台灣光復80周年之際，大陸對台動作頻頻。央視軍事26日晚間報導，近日，共軍東部戰區空軍多支部隊開展實戰化訓練，多架轟-6K赴台島周邊海空域展開模擬對抗訓練。共軍人員在報導中稱，他們從雲端俯瞰，「台灣的海岸線清晰可辨」，並稱這是用實際行動捍衛國家主權和領土完整。

根據「央視軍事」官方微博26日晚間貼文與影音報導，「近日，東部戰區空軍多支部隊開展實戰化訓練，檢驗部隊對重點區域偵察預警、空中封鎖、精準打擊等能力。數架殲-10以戰鬥編隊飛赴某目標空域，多架轟-6K赴台島周邊海空域展開模擬對抗訓練。」

不過，報導並未詳細說明此次演訓的時間、地點與規模。大陸國防部、東部戰區官方微信公眾號等平台，則未見相關消息。

共軍東部戰區空軍航空兵某旅人員于河海在報導中表示，「身處軍事鬥爭一線，我們堅持立足複雜困難條件，不斷加強全要素、成體系、實案化訓練，部隊守衛海空安全，維護祖國統一的實戰能力加速提升。」

共軍東部戰區空軍航空兵某團人員姚密靈則稱，「我們在雲端俯瞰，台灣的海岸線清晰可辨，用實際行動捍衛國家和領土完整，守護千千萬萬人民的安寧與幸福，這是我們對祖國和人民的莊嚴承諾。」

今年10月25日是台灣光復80周年，大陸先是由全國人大常委會第十八次會議通過設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定，作為對台法理鬥爭的一環，25日則是在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復八十周年大會」，由全國政協主席王滬寧發表最新對台論述，表示和平統一後，台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、民生福祉、精神文化生活「會更好」。