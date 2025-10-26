陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡
在大陸全國人大訂定「台灣光復紀念日」後，大陸官媒公布了大陸吉林一號拍攝的日月潭、阿里山、台北市區、中正紀念堂、基隆河、新竹科學園區和鵝鑾鼻半島的衛星圖組，聲稱這是在對台法理動作後，加大內部輿論壓力。報導強調，台灣是中國不可分割的一部分，這一歷史事實無可辯駁。「中國台灣省的每一寸土地，都在『吉林一號』太空視角下盡顯生機。」
大陸官媒環球時報和北京日報報導，中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖，台灣是中國不可分割的一部分，這一歷史事實無可辯駁，2025年10月25日，第1個台灣光復紀念日。
據報導，吉林一號在太空俯瞰日月潭，「日輪」與「月鉤」形態清晰可見，湖面如翡翠鑲嵌在山脈間，周邊村落零星分布，盡顯台灣標誌性自然景觀的靜謐與壯闊。阿里山成片的綠林海，山林起伏的輪廓層次分明，這片享譽兩岸的森林祕境，透露出濃厚的生態氣息。
吉林衛星還自太空拍攝了詳細的台北市市區地圖。報導稱，台北市的城市脈絡清晰鋪展，淡水河如銀帶穿城而過，道路交織成網，將現代都市的活力與自然肌理無縫融合，與大陸一線城市的繁華風貌一脈相承。
台北港營運碼頭沿填海陸地依序排開，貨櫃與交通線構成繁忙的物流圖景，這座台灣的重要港，與大陸福州港隔海相望，成為兩岸航運網絡的重要節點。而新竹科學園區，作為台灣半導體產業核心，其現代化園區風貌與大陸科創園區遙相呼應，見證兩岸科技發展的同頻脈動。
鵝鑾鼻半島，則如「鼻尖」般探入南海，三面臨海的輪廓格外鮮明，標誌性的白色燈塔矗立在半島頂端，與周邊嶙峋的珊瑚礁地形形成對比，太平洋與巴士海峽在此交會的壯闊景緻，成為中國南疆海岸的獨特印記。
對於大陸官方披露這些圖片，有大陸網友回應說：「這些圖幹嘛使啊！ ！ 」「這是商業衛星等級的」「好想著坐高鐵，去走一走，看看。」「比谷歌更清楚、還是立體的」「要把車牌號都標出來！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言