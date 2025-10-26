陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡

在大陸全國人大訂定「台灣光復紀念日」後，大陸官媒公布了大陸吉林一號拍攝的日月潭、阿里山、台北市區、中正紀念堂、基隆河、新竹科學園區和鵝鑾鼻半島的衛星圖組，聲稱這是在對台法理動作後，加大內部輿論壓力。報導強調，台灣是中國不可分割的一部分，這一歷史事實無可辯駁。「中國台灣省的每一寸土地，都在『吉林一號』太空視角下盡顯生機。」

大陸官媒環球時報和北京日報報導，中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖，台灣是中國不可分割的一部分，這一歷史事實無可辯駁，2025年10月25日，第1個台灣光復紀念日。

據報導，吉林一號在太空俯瞰日月潭，「日輪」與「月鉤」形態清晰可見，湖面如翡翠鑲嵌在山脈間，周邊村落零星分布，盡顯台灣標誌性自然景觀的靜謐與壯闊。阿里山成片的綠林海，山林起伏的輪廓層次分明，這片享譽兩岸的森林祕境，透露出濃厚的生態氣息。

吉林衛星還自太空拍攝了詳細的台北市市區地圖。報導稱，台北市的城市脈絡清晰鋪展，淡水河如銀帶穿城而過，道路交織成網，將現代都市的活力與自然肌理無縫融合，與大陸一線城市的繁華風貌一脈相承。

台北港營運碼頭沿填海陸地依序排開，貨櫃與交通線構成繁忙的物流圖景，這座台灣的重要港，與大陸福州港隔海相望，成為兩岸航運網絡的重要節點。而新竹科學園區，作為台灣半導體產業核心，其現代化園區風貌與大陸科創園區遙相呼應，見證兩岸科技發展的同頻脈動。

鵝鑾鼻半島，則如「鼻尖」般探入南海，三面臨海的輪廓格外鮮明，標誌性的白色燈塔矗立在半島頂端，與周邊嶙峋的珊瑚礁地形形成對比，太平洋與巴士海峽在此交會的壯闊景緻，成為中國南疆海岸的獨特印記。

對於大陸官方披露這些圖片，有大陸網友回應說：「這些圖幹嘛使啊！ ！ 」「這是商業衛星等級的」「好想著坐高鐵，去走一走，看看。」「比谷歌更清楚、還是立體的」「要把車牌號都標出來！」